На утримання йдуть мільйони — США хочуть продати супер'яхту росолігарха Керімова

Супер'яхта росолігарха Сулеймана Керімова. Фото: росЗМІ

Уряд Сполучених Штатів Америки заявив, що витрачає понад 7 мільйонів доларів на рік на утримання супер’яхти російського мільярдера Сулеймана Керімова, яка була конфіскована. Там закликали суд дозволити виставити судно на аукціон до вирішення суперечки про право власності.

Про це повідомило Reuters.

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Яхта росолігарха Керімова

Влада Фіджі конфіскувала 106-метрову яхту Amadea Керімова навесні 2022 року. Судно нібито належить олігарху Керімову, однак колишній виконавчий директор державної нафтової компанії "Роснафта" Едуард Худайнатов у листопаді минулого року заявив, що саме він є власником яхти.

У судовому поданні 9 лютого федеральні прокурори Мангеттену заявили окружному судді США Дейлу Хо, що рахунок за утримання яхти на місяць у розмірі 600 тисяч доларів був "надмірним", що виправдовує проведення аукціону. За їхніми словами, переговори про те, аби Худайнатов платив за утримання судна виявилися безуспішними.

Він відкидає зусилля американського уряду продати яхту на аукціоні. Худайнатов стверджує своє право власності на судно і пояснює, що воно не може бути конфісковане, оскільки на нього не були застосовані санкції.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу затвердила постанову щодо використання заморожених активів Росії. Прибуток від них передаватимуть на підтримку України.

Також уряд Бельгії запропонував країнам Великої Сімки план для розблокування заморожених активів Росії. У майбутньому їх планують використати на користь України.