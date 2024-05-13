Составлял на людей вымышленные постановления — в Ровенской области судили полицейского

Полицейские возле патрульной машины. Фото иллюстративное: Национальная полиция

Рокитновский райсуд Ровенской области вынес приговор полицейскому, составлявший постановления на людей за вымышленные нарушения, чтобы улучшить показатели своей работы. За это хранителя правопорядка оштрафовали на 34 тыс. грн и отстранили от работы в год.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на вердикт суда.

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Как сообщается, в январе 2022 года офицер полиции Владимир Лесковец вынес постановление на жителя Ракитного якобы за курение в неустановленном месте.

Также правоохранитель указал, что мужчина находился на железнодорожном вокзале в грязной одежде, чем нарушал общественный порядок. В тот же день полисмен вынес постановление на еще одного горожанина за аналогичное нарушение.

Лесковец имел доступ к персональным данным потерпевших и составил на них протоколы. В результате невиновные мужчины должны были заплатить по 51 грн штрафа за преступления, которые не совершали.

Судья Алла Комзюк признала полисмена виновным в служебном подлоге, и оштрафовала его на 34 тыс. грн штрафа без права занимать должности в правоохранительных органах сроком на год. Также правоохранитель должен заплатить 15 145 грн за привлечение экспертов.

Напомним, ранее в Ровно задержали коллаборанта, занимавшегося сбором информации о военных объектах и движении украинской техники для крымского управления ФСБ.

А также Гощанский райсуд области обязал злоумышленника, который обокрал дом сестры, полученный ею в наследство от родителей, прочитать повесть украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім'я".