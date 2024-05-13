Составлял на людей вымышленные постановления — в Ровенской области судили полицейского

В Ровенской области полицейский составлял на невинных людей вымышленные постановления ради премий
Рокитновский райсуд Ровенской области вынес приговор полицейскому, составлявший постановления на людей за вымышленные нарушения, чтобы улучшить показатели своей работы. За это хранителя правопорядка оштрафовали на 34 тыс. грн и отстранили от работы в год.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на вердикт суда.
В Ровенской судили полицейского
Как сообщается, в январе 2022 года офицер полиции Владимир Лесковец вынес постановление на жителя Ракитного якобы за курение в неустановленном месте.
Также правоохранитель указал, что мужчина находился на железнодорожном вокзале в грязной одежде, чем нарушал общественный порядок. В тот же день полисмен вынес постановление на еще одного горожанина за аналогичное нарушение.
Лесковец имел доступ к персональным данным потерпевших и составил на них протоколы. В результате невиновные мужчины должны были заплатить по 51 грн штрафа за преступления, которые не совершали.
Судья Алла Комзюк признала полисмена виновным в служебном подлоге, и оштрафовала его на 34 тыс. грн штрафа без права занимать должности в правоохранительных органах сроком на год. Также правоохранитель должен заплатить 15 145 грн за привлечение экспертов.
Напомним, ранее в Ровно задержали коллаборанта, занимавшегося сбором информации о военных объектах и движении украинской техники для крымского управления ФСБ.
А также Гощанский райсуд области обязал злоумышленника, который обокрал дом сестры, полученный ею в наследство от родителей, прочитать повесть украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім'я".
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