Збирав розвіддані для РФ — на Рівненщині затримали колаборанта

Затримання колаборанта в Рівному. Фото: Рівненська обласна прокуратура

У Рівненській області затримали колаборанта. Він займався збором інформації про військові об’єкти та рух української техніки.

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 13 травня.

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Затримання колаборанта

Мешканцю міста Рівне оголошено підозру у державній зраді під час воєнного стану.

Слідство встановило, що кримчанина, який зараз проживає в Рівному, завербував агент спецслужб РФ, офіцер ФСБ Росії по Криму та Сімферополю. Виконуючи завдання свого керівника, чоловік збирав і передавав через месенджер спецслужбам Росії дані про пересування іноземної військової техніки в Україну, яку надають союзники, а також про розташування військових частин і військового госпіталю в Рівному. Ця інформація могла бути використана агресором для корекції та здійснення ракетних ударів.

Затримання колаборанта в Рівному. Фото: Рівненська обласна прокуратура

Чоловіка було затримано правоохоронцями в Рівному, коли він фотографував військові об’єкти на свій телефон. На цей час йому призначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Допис Рівненської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині співробітник ДТЕК зливав окупантам результати обстрілів енергетичних об’єктів. Наразі чоловік перебуває під слідством, з компанії його звільнили.

Раніше прокурори Миколаївської області затримали місцевого чоловіка, який налагодив роботу цілої групи прихильників комуністичного руху в Україні. Окрім цього, чоловік поширював антиукраїнський контент, в якому дискредитував державну владу та підтримував РФ.