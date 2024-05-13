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Собирал разведданные для РФ — в Ровенской области задержали коллаборанта

13 мая 2024 11:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Собирал разведданные для РФ — в Ровенской области задержали коллаборанта
Задержание коллаборанта в Ровно. Фото: Ровенская областная прокуратура
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Ровенской области задержали коллаборанта. Он занимался сбором информации о военных объектах и движении украинской техники.

Об этом сообщила пресс-служба Ровенской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 13 мая.

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Задержание коллаборанта

Жителю города Ровно объявлено подозрение в государственной измене во время военного положения.

Следствие установило, что крымчанина, сейчас проживающего в Ровно, завербовал агент спецслужб РФ, офицер ФСБ России по Крыму и Симферополю. Выполняя задачи своего руководителя, мужчина собирал и передавал через мессенджер спецслужбам России данные о передвижении иностранной военной техники в Украину, предоставляемую союзниками, а также о расположении воинских частей и военного госпиталя в Ровно. Эта информация могла быть использована агрессором для коррекции и ракетных ударов.

Задержание коллаборанта. Фото: Ровенская областная прокуратура
Задержание коллаборанта в Ровно. Фото: Ровенская областная прокуратура

Мужчина был задержан правоохранителями в Ровно, когда он фотографировал военные объекты на свой телефон. В настоящее время ему назначена мера пресечения в виде держания под стражей без возможности внесения залога.

Сообщение Ровенской областной прокуратуры. Фото: скриншот
Пост Ровенской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области сотрудник ДТЭК сливал оккупантам результаты обстрелов энергетических объектов. В настоящее время мужчина находится под следствием, из компании его уволили.

Ранее прокуроры Николаевской области задержали местного мужчину, наладившего работу целой группы сторонников коммунистического движения в Украине. Кроме того, мужчина распространял антиукраинский контент, в котором дискредитировал государственную власть и поддерживал РФ.

СБУ
война
Ровно
Ровенская область
Украина
прокуратура
Коллаборант
война в Украине

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