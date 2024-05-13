Собирал разведданные для РФ — в Ровенской области задержали коллаборанта
В Ровенской области задержали коллаборанта. Он занимался сбором информации о военных объектах и движении украинской техники.
Об этом сообщила пресс-служба Ровенской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 13 мая.
Задержание коллаборанта
Жителю города Ровно объявлено подозрение в государственной измене во время военного положения.
Следствие установило, что крымчанина, сейчас проживающего в Ровно, завербовал агент спецслужб РФ, офицер ФСБ России по Крыму и Симферополю. Выполняя задачи своего руководителя, мужчина собирал и передавал через мессенджер спецслужбам России данные о передвижении иностранной военной техники в Украину, предоставляемую союзниками, а также о расположении воинских частей и военного госпиталя в Ровно. Эта информация могла быть использована агрессором для коррекции и ракетных ударов.
Мужчина был задержан правоохранителями в Ровно, когда он фотографировал военные объекты на свой телефон. В настоящее время ему назначена мера пресечения в виде держания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, в Одесской области сотрудник ДТЭК сливал оккупантам результаты обстрелов энергетических объектов. В настоящее время мужчина находится под следствием, из компании его уволили.
Ранее прокуроры Николаевской области задержали местного мужчину, наладившего работу целой группы сторонников коммунистического движения в Украине. Кроме того, мужчина распространял антиукраинский контент, в котором дискредитировал государственную власть и поддерживал РФ.
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