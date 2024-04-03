На Рівненщині суд зобов'язав зловмисника прочитати "Кайдашеву сім'ю"

Чоловік читає книжку. Фото: freepik.com

Гощанський районний суд Рівненської області зобов'язав чоловіка прочитати поість українського письменника Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я". Зловмисник обікрав будинок сестри, який залишився їй у спадок від батьків.

Про це зазначено в вироку Гощанського районного суду, оприлюдненому в понеділок, 1 квітня.

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Згідно зі свідченням сестри підсудного, той виніс господарчого приладдя, серед якого були ручні інструменти та навіть плетений кошик, на 6 тисяч гривень.

Спершу чоловік запевняв, що нібито забрав тільки те, що придбав за свої гроші, коли ще жив у будинку. Стосунки в нього з власницею житла — матір'ю, були погані, тому жінка заповіла помешкання доньці.

"Досягти справедливості" підсудний вирішив, коли дізнався, що сестра продає будинок. Тому 25 травня 2023 року він вдався до крадіжки, про що законну власницю майна сповістила сусідка.

Постраждала розповіла, що брат, після того, як її чоловіка призвали захищати країну, неодноразово влаштовував скандали та погрожував їй.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до року іспитового терміну, а також прочитання української класики.

Скриншот вироку Гощанського районного суду Рівненської області

Про що повість "Кайдашева сім'я"

Як відомо, соціально-побутова повість "Кайдашева сім'я", написана 1878 року письменником Іваном Нечуєм-Левицьким, розповідає про життя родини Кайдашів, які намагалися вжитися під одним дахом.

Через постійні сварки та бійки персонажі демонструють свою духовну відокремленість одне від одного. Таким чином, гумор автора обертається сумною стороною, через що про цю повість кажуть, що Нечуй-Левицький зображує сміх, крізь сльози.

Момент із повісті "Кайдашева сім'я". Фото: osvitoria.media

Нагадаємо, що в Львові неповнолітній хлопець використовував нецензурну лексику у школі. Суд зобов'язав батька підлітка сплатити штраф.

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