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В Ровенской области суд обязал злоумышленника прочитать "Кайдашеву семью"

3 апреля 2024 06:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Ровенской области суд обязал злоумышленника прочитать "Кайдашеву семью"
Мужчина читает книгу. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Гощанский районный суд Ровенской области обязал мужчину прочесть повесть украинского писателя Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Злоумышленник обокрал дом сестры, оставшийся ей в наследство от родителей.

Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда, обнародованном в понедельник, 1 апреля.

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Согласно свидетельству сестры подсудимого, тот вынес хозяйственные принадлежности, среди которых были ручные инструменты и даже плетеная корзина, на 6 тысяч гривен.

Сначала мужчина уверял, что якобы забрал только то, что приобрел за свои деньги, когда жил в доме. Отношения у него с владелицей жилья — матерью, были плохие, поэтому женщина завещала дом дочери.

"Достичь справедливости" подсудимый решил, когда узнал, что сестра продает дом. Поэтому 25 мая 2023 года он прибег к краже, о чем законную владелицу имущества известила соседка.

Пострадавшая рассказала, что брат после того, как ее мужа призвали защищать страну, неоднократно устраивал скандалы и угрожал ей.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к году испытательного срока, а также прочтение украинской классики.

Скриншот приговора Гощанского районного суда Ровенской области
Скриншот приговора Гощанского районного суда Ровенской области

О чет повесть "Кайдашева семья"

Как известно, социально-бытовая повесть "Кайдашева семья", написанная в 1878 году писателем Иваном Нечуем-Левицким, рассказывает о жизни семьи Кайдашей, пытавшихся ужиться под одной крышей.

Через постоянные ссоры и потасовки персонажи демонстрируют свою духовную обособленность друг от друга. Таким образом, юмор автора оборачивается печальной стороной, поэтому об этой повести говорят, что Нечуй-Левицкий изображает смех, сквозь слезы.

Момент из повести "Кайдашева семья"
Момент из повести "Кайдашева семья". Фото: osvitoria.media

Напомним, что во Львове несовершеннолетний парень использовал нецензурную лексику в школе. Суд обязал отца подростка уплатить штраф.

Также мы сообщали, что группа людей пыталась взорвать на мине автомобиль с известным бизнесменом. Известно, какое наказание назначил злоумышленникам суд.

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закон
кража
семья
Ровенская область
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литература

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