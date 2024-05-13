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На Рівненщині поліцейський складав на невинних людей вигадані постанови заради премій

13 травня 2024 19:23
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Ілля Рябінін
редактор
Складав на людей вигадані постанови — на Рівненщині судили поліцейського
Поліцейські біля патрульної машини. Фото ілюстративне: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Рокитнівський райсуд Рівненської області виніс вирок поліцейському, який складав постанови на людей за вигадані порушення, аби покращити показники своєї роботи. За це посадовця оштрафували на 34 тис. грн і відсторонили від роботи на рік.

Про це інформує Zaxid.net з посиланням на вердикт суду.

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На Рівненщині судили поліцейського

Як повідомляється, у січні 2022 року офіцер поліції Володимир Лесковець виніс постанову на мешканця Рокитного нібито за куріння у невстановленому місці.

Також правоохоронець вказав, що чоловік перебував на залізничному вокзалі у брудному одязі, чим порушував громадський порядок. Того ж дня полісмен виніс постанову на ще одного містянина за аналогічне порушення.

Лесковець мав доступ до персональних даних потерпілих, тож склав на них протоколи. У результаті невинні чоловіки мали заплатити по 51 грн штрафу за злочини, яких не вчиняли.

Суддя Алла Комзюк визнала полісмена винним у службовому підробленні та оштрафувала його на 34 тис. грн штрафу без права обіймати посади у правоохоронних органах терміном на рік. Також правоохоронець має заплатити 15 145 грн за залучення експертів.

Нагадаємо, раніше у Рівному затримали колаборанта, який займався збором інформації про військові об’єкти та рух української техніки для кримського управління ФСБ.

А також Гощанський райсуд області зобов'язав зловмисника, який обікрав будинок сестри, отриманий нею у спадок від батьків, прочитати повість українського письменника Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"

суд
поліція
Рівненська область
Україна
штраф
Кримінал

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