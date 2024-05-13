Складав на людей вигадані постанови — на Рівненщині судили поліцейського

Поліцейські біля патрульної машини. Фото ілюстративне: Національна поліція

Рокитнівський райсуд Рівненської області виніс вирок поліцейському, який складав постанови на людей за вигадані порушення, аби покращити показники своєї роботи. За це посадовця оштрафували на 34 тис. грн і відсторонили від роботи на рік.

Про це інформує Zaxid.net з посиланням на вердикт суду.

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Як повідомляється, у січні 2022 року офіцер поліції Володимир Лесковець виніс постанову на мешканця Рокитного нібито за куріння у невстановленому місці.

Також правоохоронець вказав, що чоловік перебував на залізничному вокзалі у брудному одязі, чим порушував громадський порядок. Того ж дня полісмен виніс постанову на ще одного містянина за аналогічне порушення.

Лесковець мав доступ до персональних даних потерпілих, тож склав на них протоколи. У результаті невинні чоловіки мали заплатити по 51 грн штрафу за злочини, яких не вчиняли.

Суддя Алла Комзюк визнала полісмена винним у службовому підробленні та оштрафувала його на 34 тис. грн штрафу без права обіймати посади у правоохоронних органах терміном на рік. Також правоохоронець має заплатити 15 145 грн за залучення експертів.

Нагадаємо, раніше у Рівному затримали колаборанта, який займався збором інформації про військові об’єкти та рух української техніки для кримського управління ФСБ.

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