Складав на людей вигадані постанови — на Рівненщині судили поліцейського

На Рівненщині поліцейський складав на невинних людей вигадані постанови заради премій
Рокитнівський райсуд Рівненської області виніс вирок поліцейському, який складав постанови на людей за вигадані порушення, аби покращити показники своєї роботи. За це посадовця оштрафували на 34 тис. грн і відсторонили від роботи на рік.
Про це інформує Zaxid.net з посиланням на вердикт суду.
На Рівненщині судили поліцейського
Як повідомляється, у січні 2022 року офіцер поліції Володимир Лесковець виніс постанову на мешканця Рокитного нібито за куріння у невстановленому місці.
Також правоохоронець вказав, що чоловік перебував на залізничному вокзалі у брудному одязі, чим порушував громадський порядок. Того ж дня полісмен виніс постанову на ще одного містянина за аналогічне порушення.
Лесковець мав доступ до персональних даних потерпілих, тож склав на них протоколи. У результаті невинні чоловіки мали заплатити по 51 грн штрафу за злочини, яких не вчиняли.
Суддя Алла Комзюк визнала полісмена винним у службовому підробленні та оштрафувала його на 34 тис. грн штрафу без права обіймати посади у правоохоронних органах терміном на рік. Також правоохоронець має заплатити 15 145 грн за залучення експертів.
Нагадаємо, раніше у Рівному затримали колаборанта, який займався збором інформації про військові об’єкти та рух української техніки для кримського управління ФСБ.
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