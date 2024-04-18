Блокували дорогу і лаялися — на Рівненщині двоє чоловіків напали на прикордонників

Місце інциденту. Фото: ДПСУ

На Рівненщині неподалік населеного пункту Зарічне двоє чоловіків напали на прикордонний наряд у ніч проти 18 квітня. Порушники заблокували дорогу військовим, нецензурно висловлювалися у їх бік, а потім один із них з них завдав удару в обличчя прикордоннику.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Зазначається, що прикордонний наряд, виконуючи завдання, рухався службовим автомобілем. В один момент їм перегородив дорогу інший транспортний засіб.

Прикордонники, підійшовши до автомобіля для з'ясування причин блокування, виявили у автівці двох чоловіків, які перебували в неадекватному стані.

Правоохоронці попросили у них документи для перевірки, але ті проігнорували прохання й почали нецензурно висловлюватися у бік військових. Раптово один з них завдав удару в обличчя прикордоннику.

Тоді на місце події викликали співробітників поліції. Обох правопорушників затримали та склали адміністративні протоколи. Крім того, до Нацполіції направили повідомлення про кримінальні правопорушення.

Потерпілий прикордонник із травмами звернувся до медичного закладу.

Один із порушників. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини.

Перед цим на Закарпатті стався скандал за участю працівників ТЦК СП та ДПСУ: як заявила мешканка Львова, військкоми викрали хлопця на блокпосту, після чого викинули його на кордоні зі Словаччиною.