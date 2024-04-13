Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Рівненщині передали військовим протитанкову зброю і набої, які вилучили у бурштинової "мафії" arrow

На Рівненщині передали військовим протитанкову зброю і набої, які вилучили у бурштинової "мафії"

13 квітня 2024 12:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Рівненщині передали військовим протитанкову зброю і набої, які вилучили у бурштинової "мафії"
Судове засідання. Фото ілюстративне: minjust.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Рівненській області співробітники прокуратури передали бійцям Сил оборони п'ять реактивних протитанкових гранатометів та кілька тисяч патронів різних калібрів. Ця зброя і боєприпаси були вилучені під час обшуків у рамках кримінального провадження проти копачів бурштину.

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

Читайте також:

Прокурори передали зброю військовим

За ініціативи прокурорів Рівненської обласної прокуратури на потреби військової частини однієї з механізованих бригад було передано п'ять реактивних протитанкових гранатометів та понад 4,6 тисячі патронів різних калібрів. Їх вилучили під час обшуків у межах кримінального провадження.

Торік на Сарненщині правоохоронці викрили чотирьох учасників організованого злочинного угруповання, які скуповували "сонячне" каміння, сортували його по фракціях та перепродували за вищими цінами.

"У ході досудового розслідування у двох фігурантів, один з яких співробітник ДСНС Рівненщини, вилучили ще й гранатомети та патрони калібрів 5,45 та 7,62", — говориться у повідомленні.

Дубровицький районний суд ухвалив обвинувальний вирок усім учасникам угруповання. Згідно з його рішенням, понад 260 кг бурштину було передано у власність держави, а зброю та боєприпаси, за клопотанням прокуратури, — на потреби військовослужбовців ЗСУ.

"В нашій державі є критичні місця, де ці боєприпаси та набої зараз життєво необхідні. І це точно не склад речових доказів", — зазначив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький.

Раніше ми повідомляли, що у Києві судитимуть 26-річного працівника ритуальної служби, який викинув 20 урн з прахом на смітник. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. 

Нагадаємо, раніше у Харкові судили шанувальника СРСР, який в інтернеті підтримував російських окупантів, та "лайкав" дописи про побажання смерті українцям.

війна
зброя
ЗСУ
Рівненська область
Україна
прокуратура
бурштин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен