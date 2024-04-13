На Рівненщині передали військовим протитанкову зброю і набої, які вилучили у бурштинової "мафії"

Судове засідання. Фото ілюстративне: minjust.gov.ua

У Рівненській області співробітники прокуратури передали бійцям Сил оборони п'ять реактивних протитанкових гранатометів та кілька тисяч патронів різних калібрів. Ця зброя і боєприпаси були вилучені під час обшуків у рамках кримінального провадження проти копачів бурштину.

Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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За ініціативи прокурорів Рівненської обласної прокуратури на потреби військової частини однієї з механізованих бригад було передано п'ять реактивних протитанкових гранатометів та понад 4,6 тисячі патронів різних калібрів. Їх вилучили під час обшуків у межах кримінального провадження.

Торік на Сарненщині правоохоронці викрили чотирьох учасників організованого злочинного угруповання, які скуповували "сонячне" каміння, сортували його по фракціях та перепродували за вищими цінами.

"У ході досудового розслідування у двох фігурантів, один з яких співробітник ДСНС Рівненщини, вилучили ще й гранатомети та патрони калібрів 5,45 та 7,62", — говориться у повідомленні.

Дубровицький районний суд ухвалив обвинувальний вирок усім учасникам угруповання. Згідно з його рішенням, понад 260 кг бурштину було передано у власність держави, а зброю та боєприпаси, за клопотанням прокуратури, — на потреби військовослужбовців ЗСУ.

"В нашій державі є критичні місця, де ці боєприпаси та набої зараз життєво необхідні. І це точно не склад речових доказів", — зазначив керівник Рівненської обласної прокуратури Андрій Рудницький.

Раніше ми повідомляли, що у Києві судитимуть 26-річного працівника ритуальної служби, який викинув 20 урн з прахом на смітник. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше у Харкові судили шанувальника СРСР, який в інтернеті підтримував російських окупантів, та "лайкав" дописи про побажання смерті українцям.