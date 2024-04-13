В Ровненщине передали военным противотанковое оружие и патроны, которые изъяли у янтарной "мафии"
В Ровенской области сотрудники прокуратуры передали бойцам Сил обороны пять реактивных противотанковых гранатометов и несколько тысяч патронов разных калибров. Это оружие и боеприпасы были изъяты во время обысков в рамках уголовного производства против копателей янтаря.
Об этом сообщила прессслужба Ровенской областной прокуратуры.
Прокуроры передали оружие военным
По инициативе прокуроров Ровенской областной прокуратуры на нужды воинской части одной из механизированных бригад было передано пять реактивных противотанковых гранатометов и более 4,6 тысяч патронов разных калибров. Их изъяли во время обысков в рамках уголовного производства.
В прошлом году в Сарненщине правоохранители разоблачили четырех участников организованной преступной группировки, которые скупали "солнечные" камни, сортировали его по фракциям и перепродавали по более высоким ценам.
"В ходе досудебного расследования у двух фигурантов, один из которых сотрудник ГСЧС Ровенщины изъяли еще и гранатометы и патроны калибров 5,45 и 7,62", — говорится в сообщении.
Дубровицкий районный суд вынес обвинительный приговор всем участникам группировки. Согласно его решению, более 260 кг янтаря было передано в собственность государства, а оружие и боеприпасы по ходатайству прокуратуры — на нужды военнослужащих ВСУ.
"В нашем государстве есть критические места, где эти боеприпасы и патроны сейчас жизненно необходимы. И это точно не состав вещественных доказательств", — отметил руководитель Ровенской областной прокуратуры Андрей Рудницкий.
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Напомним, ранее в Харькове судили поклонника СССР, который в интернете поддерживал российских оккупантов, и "лайкал" сообщения о пожелании смерти украинцам.
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