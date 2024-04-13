В Ровненщине передали военным противотанковое оружие и патроны, которые изъяли у янтарной "мафии"

Судебное заседание. Фото иллюстративное: minjust.gov.ua

В Ровенской области сотрудники прокуратуры передали бойцам Сил обороны пять реактивных противотанковых гранатометов и несколько тысяч патронов разных калибров. Это оружие и боеприпасы были изъяты во время обысков в рамках уголовного производства против копателей янтаря.

Об этом сообщила прессслужба Ровенской областной прокуратуры.

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По инициативе прокуроров Ровенской областной прокуратуры на нужды воинской части одной из механизированных бригад было передано пять реактивных противотанковых гранатометов и более 4,6 тысяч патронов разных калибров. Их изъяли во время обысков в рамках уголовного производства.

В прошлом году в Сарненщине правоохранители разоблачили четырех участников организованной преступной группировки, которые скупали "солнечные" камни, сортировали его по фракциям и перепродавали по более высоким ценам.

"В ходе досудебного расследования у двух фигурантов, один из которых сотрудник ГСЧС Ровенщины изъяли еще и гранатометы и патроны калибров 5,45 и 7,62", — говорится в сообщении.

Дубровицкий районный суд вынес обвинительный приговор всем участникам группировки. Согласно его решению, более 260 кг янтаря было передано в собственность государства, а оружие и боеприпасы по ходатайству прокуратуры — на нужды военнослужащих ВСУ.

"В нашем государстве есть критические места, где эти боеприпасы и патроны сейчас жизненно необходимы. И это точно не состав вещественных доказательств", — отметил руководитель Ровенской областной прокуратуры Андрей Рудницкий.

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