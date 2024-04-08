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Генпрокуратура відкрила кримінальну справу щодо вручення повістки журналісту "Слідство. Інфо"

8 квітня 2024 18:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Генпрокуратура відкрила кримінальну справу щодо вручення повістки журналісту "Слідство. Інфо"
Працівники ТЦК та СП і чоловік в цивільному заходять у ТЦ. Фото: Слідство. Інфо
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Офіс генерального прокурора України оголосив про початок розслідування у зв'язку з інцидентом з журналістом "Слідство. Інфо". Справу відкрито за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями з боку працівників СБУ і ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

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Згідно з офіційною заявою, Офіс генерального прокурора зареєстрував факт можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоди професійній діяльності журналістів з боку співробітників Служби безпеки України та територіальної військової комісії.

Кримінальну справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК.

Наразі досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Повістка журналісту 

Раніше представники проєкту "Слідство. Інфо" заявили, що журналісту Євгену Шульгату була вручена повістка 1 квітня в торговому центрі "Дрім" у Києві.

Цей інцидент викликав обурення серед представників ЗМІ та громадськості, які припускають, що він може бути пов’язаний із розслідуванням Євгенія Шульгата, де він розкрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Також ми розповідали про те, що політолог, коментуючи ситуацію з журналістом "Слідство.Інфо", працівниками ТЦК та СБУ заявив, що вимальовується негативна картина про ці установи, хоча багато працівників зі спецслужби та військкоматів гідно несуть службу та захищають Україну на фронті. 

журналісти
Офіс генерального прокурора
прокуратура
мобілізація
повістки

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