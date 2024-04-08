Генпрокуратура возбудила уголовное дело по вручению повестки журналисту "Следствие. Инфо"

Работники ТЦК и СП и мужчина в штатском заходят в ТЦ. Фото: Следствие. Инфо

Офис генерального прокурора Украины объявил о начале расследования в связи с инцидентом с журналистом "Слідство. Інфо". Дело открыто по факту злоупотребления служебными полномочиями со стороны работников СБУ и ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

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Согласно официальному заявлению, Офис генерального прокурора зарегистрировал факт возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов сотрудниками Службы безопасности Украины и территориальной военной комиссии.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало подано в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК

В настоящее время досудебное расследование в этом уголовном производстве поручено следственному управлению Государственного бюро расследований.

Повестка журналисту

Ранее представители проекта "Слідство. Інфо" заявили, что журналисту Евгению Шульгату была вручена повестка 1 апреля в торговом центре "Дрим" в Киеве.

Этот инцидент вызвал возмущение среди представителей СМИ и общественности, которые предполагают, что он может быть связан с расследованием Евгения Шульгата, где он раскрыл элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Также мы рассказывали о том, что политолог, комментируя ситуацию с журналистом "Слідство.Інфо", работниками ТЦК и СБУ заявил, что вырисовывается негативная картина об этих учреждениях, хотя многие работники из спецслужбы и военкоматов достойно несут службу и защищают Украину на фронте.