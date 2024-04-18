Блокировали дорогу и ругались — в Ровенской области двое мужчин напали на пограничников
В Ровенской области недалеко от населенного пункта Заречное двое мужчин напали на пограничный наряд в ночь на 18 апреля. Нарушители заблокировали дорогу военным, нецензурно высказывались в их сторону, а затем один из них нанес удар пограничнику в лицо.
Об этом сообщает ГПСУ.
Нападение на пограничников в Ровенской области
Отмечается, что пограничный наряд, выполняя задания, двигался по служебному автомобилю. В один момент им преградило дорогу другое транспортное средство.
Пограничники, подойдя к автомобилю для выяснения причин блокировки, обнаружили в автомобиле двух мужчин, находившихся в неадекватном состоянии.
Правоохранители попросили у них документы для проверки, но те проигнорировали просьбу и стали нецензурно высказываться в сторону военных. Внезапно один из них нанес удар в лицо пограничнику.
Тогда на место происшествия вызвали сотрудников полиции. Оба правонарушителя задержаны и составлены административными протоколами. Кроме того, в Нацполицию направили уведомление об уголовных правонарушениях.
Потерпевший пограничник с травмами обратился в медицинское учреждение.
Напомним, на Закарпатье мужчина скрылся от пограничников из украинского КПП в Венгрию.
Перед этим на Закарпатье произошел скандал с участием работников ТЦК СП и ГПСУ: как заявила жительница Львова, военными похитили парня на блокпосту, после чего выбросили его на границе со Словакией.
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