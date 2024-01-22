На пункте пропуска Шегини пограничники задержали микроавтобус с фальшивым VIN-кодом

Подозрительный микроавтобус на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На польской границе пограничники засекли микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал контрольно-пропускной пункт "Шегини". Во время проверки, пограничники заметили признаки замены VIN-кода.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

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Подозрительный микроавтобус на границе

Сообщается, что за рулём находился 25-летний мужчина из Буковины. Во время проверки транспорта офицеры обнаружили подозрительные изменения в идентификационном номере автомобиля, расположенном в специальном месте, установленном производителем.

Анализ документов на машину показал, что записи о недостающем или измененном VIN-коде отсутствуют.

VIN-код на машине. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Западном управлении добавили, что сообщение о подозрении в нарушении статьи 290 Уголовного кодекса Украины, касающейся уничтожения, подделки или замены номерных агрегатов транспортного средства, было направлено в правоохранительные органы.

Сообщение Западного регионального управления ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, что на украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без положенных документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.

Также мы писали, что украинские пограничники вблизи Румынии задержали очередную группу уклонистов. Мужчины планировали незаконно уехать из Украины.