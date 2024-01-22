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На пункті пропуску Шегині прикордонники затримали мікроавтобус із фальшивим VIN-кодом

22 січня 2024 15:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На пункті пропуску Шегині прикордонники затримали мікроавтобус із фальшивим VIN-кодом
Підозрілий мікроавтобус на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На польському кордоні прикордонники засікли мікроавтобус з українськими номерами, який перетинав контрольно-пропускний пункт "Шегині". Під час перевірки прикордонники помітили ознаки заміни VIN-коду.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Підозрілий мікроавтобус на кордоні

Повідомляється, що за кермом перебував 25-річний чоловік із Буковини. Під час перевірки транспорту офіцери виявили підозрілі зміни в ідентифікаційному номері автомобіля, розташованому у спеціальному місці, встановленому виробником.

Аналіз документів на машину показав, що записів про недостатній або змінений VIN-код відсутні.

Підозрільний мікроавтобус на кордоні
VIN-код на машині. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У Західному управлінні додали, що повідомлення про підозру у порушенні статті 290 Кримінального кодексу України щодо знищення, підробки чи заміни номерних агрегатів транспортного засобу було направлено до правоохоронних органів.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби
Повідомлення Західного регіонального управління ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.

Також ми писали, що українські прикордонники поблизу Румунії затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки планували незаконно виїхати з України.

кордон
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