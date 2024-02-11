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На Прикарпатье произошел конфликт с полицией — какая причина

11 февраля 2024 22:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Прикарпатье произошел конфликт с полицией — какая причина
Конфликт с полицией. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В соцсетях появилось видео уличного конфликта граждан с полицией в Верховине Ивано-Франковской области. Группа местных жителей не отпускает мужчину, которого якобы пытаются затащить в машину.

Соответствующее видео было опубликовано в местных Telegram-каналах в воскресенье, 11 февраля.

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Конфликт с полицией в Верховине

Пользователи пишут, что полицейские пытались задержать мужчину и его старшего сына, которые были демобилизованы после гибели младшего сына на войне.

В то же время автор видео отмечает, что полиция останавливала машины на иностранных номерах. Правоохранители инцидент пока не комментировали.

Напомним, что в селе Космач Ивано-Франковской области неизвестные женщины напали на мать с ребёнком. Как оказалось, нападавшие считали женщину "наводчицей" военкомата.

В результате нападения местных жительниц Прикарпатья на женщину и ее шестилетнюю дочь они были вынуждены обратиться за медицинской помощью с серьезными травмами.

Председатель ОТГ Космач в Ивано-Франковской области Дмитрий Мохначук в комментарии Новини.LIVE рассказал, что в настоящее время продолжается служебное расследование, кто именно стал инициатором такого собрания и вообще скандала с избиением.

полиция
конфликт
Ивано-Франковская область
военные

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