На Прикарпатті стався конфлікт з поліцією — яка причина

Конфлікт з поліцією. Фото: скриншот з відео

У соцмережах з'явилося відео вуличного конфлікту громадян з поліцією у Верховині Івано-Франківської області. Група місцевих жителів не відпускає чоловіка, якого нібито намагаються затягнути в машину.

Відповідне відео опублікували у місцевих Telegram-каналах у неділю, 11 лютого.

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Конфлікт з поліцією у Верховині

Користувачі пишуть, що поліцейські намагалися затримати чоловіка та його старшого сина, які були демобілізовані після загибелі молодшого сина на війні.

Водночас автор відео зазначає, що поліція зупиняла машини на іноземних номерах. Правоохоронці інцидент наразі не коментували.

Нагадаємо, що у селі Космач Івано-Франківської області невідомі жінки напали на матір з дитиною. Як виявилося, нападниці вважали жінку "навідницею" військкомату.

В результаті нападу місцевих жительок Прикарпаття на жінку та її шестирічну доньку вони були вимушені звернутися за медичною допомогою з серйозними травмами.

Голова ОТГ Космач на Івано-Франківщині Дмитро Мохначук у коментарі Новини.LIVE розповів, що наразі триває службове розслідування, хто саме став ініціатором таких зборів та загалом скандалу із побиттям.