Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Прикарпатті стався конфлікт з поліцією — яка причина arrow

На Прикарпатті стався конфлікт з поліцією — яка причина

11 лютого 2024 22:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Прикарпатті стався конфлікт з поліцією — яка причина
Конфлікт з поліцією. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У соцмережах з'явилося відео вуличного конфлікту громадян з поліцією у Верховині Івано-Франківської області. Група місцевих жителів не відпускає чоловіка, якого нібито намагаються затягнути в машину.

Відповідне відео опублікували у місцевих Telegram-каналах у неділю, 11 лютого.

Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Конфлікт з поліцією у Верховині

Користувачі пишуть, що поліцейські намагалися затримати чоловіка та його старшого сина, які були демобілізовані після загибелі молодшого сина на війні.

Водночас автор відео зазначає, що поліція зупиняла машини на іноземних номерах. Правоохоронці інцидент наразі не коментували.

Нагадаємо, що у селі Космач Івано-Франківської області невідомі жінки напали на матір з дитиною. Як виявилося, нападниці вважали жінку "навідницею" військкомату.

В результаті нападу місцевих жительок Прикарпаття на жінку та її шестирічну доньку вони були вимушені звернутися за медичною допомогою з серйозними травмами. 

Голова ОТГ Космач на Івано-Франківщині Дмитро Мохначук у коментарі Новини.LIVE розповів, що наразі триває службове розслідування, хто саме став ініціатором таких зборів та загалом скандалу із побиттям. 

поліція
конфлікт
Івано-Франківська область
військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі