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Напад на жінку з дитиною на Прикарпатті — в мережі з'явилося нове відео

8 лютого 2024 15:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Напад на жінку з дитиною на Прикарпатті — в мережі з'явилося нове відео
Напад на жінку з дитиною на Прикарпатті. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В результаті нападу місцевих жительок Прикарпаття на жінку та її шестирічну доньку, вони були вимушені звернутися за медичною допомогою з серйозними травмами. У середу, 7 лютого, жінки накинулись та матір з дитиною, бо думали, що вона "навідниця" військкомату. 

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, а в мережі з'явилися нові відео з місця події. 

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Що відомо про напад на жінку з дитиною на Прикарпатті

За повідомленням поліції, після сутички у Космачі за медичною допомогою звернулися дві жінки і дитина. У 6-річної дівчинки діагностували забій м'яких тканин носа, а в її 24-річної матері ймовірна закрита черепно-мозкова травма.

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Поранена дитина. Фото: Telegram/Івано-Франківськ 24/7

Поліція опитала потерпілих та розпочали кримінальне провадження через хуліганство, вчинене групою осіб.

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Скриншот допису поліції

Як відомо, місцеві жінки напали на жінку з дитиною, бо думали, що вона "навідниця" військкомату. За даними поліції, таку інформацію мешканці отримали через розповсюдження по локальних групах у соціальній мережі. Після цього вони вийшли на дорогу та перекрили рух транспорту. Так під "роздачу" потрапила жінка з 6-річною донькою. 

Реакція постраждалої 

Постраждала розповіла, що під час нападу місцевих мешканок вона їхала на Нову пошту у  Космач разом зі своєю донькою. По дорозі на них накинувся "натовп розлючених жінок". За її словами, деякі особи були у стані алкогольного спʼяніння, а у них в руках були "дубинки, бити та різні металеві штуки".

Жінка розповіла, що спершу натовп пропустив її, а вже по дорозі назад знову зупинив машину та почав "допити" по другому колі. 

"І тут я вже повертаюся із Нової пошти цією самою дорогою, і вони знову там стоять, але вже більш розлючені. Я дивлюся як всі ці люди просто їдуть на мою машину, я встигла замкнути двері, і відкрила вікно, і декілька осіб почали мене знову питати хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я "наводчиця воєнкома" приїхала до них в село здавати їх і здавати їхніх чоловіків", — йдеться у допису постраждалої. 

Жінки намагалися вдертися до авто, тягнули її за волосся та вдарили її шестирічну доньку. В результаті вона отримала струс мозку, а її 6-річна дитина — перебій носа.

У поліції кажуть, що провели роз'яснювальну роботу з місцевими жительками і вони розійшлись. 

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Скриншот допису постраждалої жінки у Facebook

Нагадаємо, в київському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили випадки зі скандальними затриманнями громадян. У відомстві кажуть, вони не мають повноважень заштовхувати людей у буси, а можуть лише зупинити людину на вулиці чи блокпості. 

Крім того, віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що працівники ТЦК та СП повинні припинити проводити рейди в маршрутках, спортзалах, на блокпостах у містах та інших місцях, які не є відповідними до цієї процедури. 

бійка
жінки
Івано-Франківська область
військкомат
дитина
повістки

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