Нападение на женщину с ребенком на Прикарпатье — в сети появилось новое видео

Нападение на женщину с ребенком на Прикарпатье. Фото: скриншот с видео

В результате нападения местных жительниц Прикарпатья на женщину и ее шестилетнюю дочь, они были вынуждены обратиться за медицинской помощью с травмами. В среду, 7 февраля, женщины набросились на мать с ребенком, потому что думали, что она "наводчица" военкомата.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, а в сети появились новые видео с места происшествия.

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За данными полиции, после стычки в Космаче за медицинской помощью обратились две женщины и ребенок. У 6-летней девочки диагностировали ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери вероятна закрытая черепно-мозговая травма.

Раненый ребенок. Фото: Telegram/Ивано-Франковск 24/7

Полиция опросил потерпевших и начали уголовное производство за хулиганство, совершенного группой лиц.

Скриншот сообщения полиции

Как известно, местные женщины напали на женщину с ребенком, думая, что она "наводчица" военкомата. По данным полиции, такую информацию жители получили из-за распространения по локальным группам в социальной сети. После этого они вышли на дорогу и перекрыли движение транспорта. Так под "раздачу" попала женщина с 6-летней дочерью.

Реакция пострадавшей

Пострадавшая рассказала, что во время нападения местных жительниц она ехала на Новую почту в Космач вместе со своей дочерью. По дороге на них набросилась "толпа разъяренных женщин". По ее словам, некоторые лица находились в состоянии алкогольного опьянения, а у них в руках были "дубинки, бить и разные металлические штуки".

Женщина рассказала, что сначала толпа пропустила ее, а уже на обратном пути снова остановила машину и начала "допросы" по второму кругу.

"И здесь я уже возвращаюсь из Новой почты этой самой дорогой, и они снова там стоят, но уже более разъярены. Я смотрю, как все эти люди просто едут на мою машину, я успела запереть дверь, и открыла окно, и несколько человек начали меня снова спрашивать кто я такая, что я точно не местная, потому что они меня не знают, и что я "наводчица военкома" приехала к ним в село сдавать их и их мужчин", — говорится в сообщении пострадавшей.

Женщины пытались ворваться в авто, тянули ее за волосы и ударили ее шестилетнюю дочь. В результате она получила сотрясение мозга, а ее 6-летний ребенок — перебой носа.

В полиции говорят, что провели разъяснительную работу с местными жительницами и они разошлись.

Скриншот сообщения пострадавшей женщины в Facebook

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