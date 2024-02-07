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На Прикарпатті жінки напали на матір з дитиною, бо вважали її навідницею ТЦК

7 лютого 2024 13:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Прикарпатті жінки напали на матір з дитиною, бо вважали її навідницею ТЦК
Жінки, які напали на матір з дитиною. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У селі Космач Івано-Франківської області невідомі жінки напали на матір з дитиною. Як виявилося, нападниці вважали жінку "навідницею" військкомату.

Відео з місця події опублікували місцеві Telegram-канали.

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На Івано-Франківщині напали на матір з дитиною

Розлючені нападниці з натовпу почали завдавати ударів по машині, намагалися вирвати ключі та тягнули жінку за волосся, аби та вийшла до них.

Крім того, жінки вдарили биткою через вікно дитину, яка сиділа в автомобілі.

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Поранена дитина. Фото: Telegram/Івано-Франківськ 24/7

Однак їх зупинив випадковий чоловік, який  крикнув, що це була "не та машина" і натовп залишив матір з дитиною.

Нагадаємо, що У київському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували випадки зі скандальними затриманнями громадян. Там пояснили, що вони не мають повноважень заштовхувати людей у буси, а можуть лише зупинити людину на вулиці чи блокпості. 

Також у мережі поширилося відео, як одеські представники ТЦК завітали на оптовий ринок на Таїрова у пошуках чоловіків призовного віку. Місцеві продавчині виступили проти цього та попросили військових покинути торговий майданчик. 

Крім того, Віце-прем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що працівники ТЦК та СП повинні припинити проводити рейди в маршрутках, спортзалах, на блокпостах у містах та інших місцях, які не є відповідними до цієї процедури. 

напад
Івано-Франківська область
військовий призов
ТЦК та СП

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