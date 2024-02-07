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На Прикарпатье женщины напали на мать с ребенком, считая ее наводчицей ТЦК

7 февраля 2024 13:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Прикарпатье женщины напали на мать с ребенком, считая ее наводчицей ТЦК
Женщины, которые напали на мать с ребенком. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В селе Космач Ивано-Франковской области неизвестные напали на мать с ребенком. Как оказалось, нападавшие считали женщину "наводчицей" военкомата.

Видео с места происшествия опубликовали местные Telegram-каналы 

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В Ивано-Франковской области напали на мать с ребенком

Разъяренные нападавшие из толпы начали наносить удары по машине, пытались вырвать ключи и тянули женщину за волосы, чтобы та вышла к ним.

Кроме того, женщины ударили битой через окно ребенка, сидевшего в автомобиле.

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Раненый ребенок. Фото: Telegram/Ивано-Франковск 24/7

Однако их остановил случайный мужчина, крикнувший, что это была "не та машина" и толпа покинула мать с ребенком.

Напомним, что в киевском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали случаи со скандальными задержаниями граждан. Там объяснили, что у них нет полномочий заталкивать людей в бусы, а могут только остановить человека на улице или блокпосте.

Также в сети распространилось видео, как одесские представители ТЦК посетили оптовый рынок на Таирова в поисках мужчин призывного возраста. Местные продавщицы выступили против этого и попросили военных покинуть торговую площадку.

Кроме того, Вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что работники ТЦК и СП должны прекратить проводить рейды в маршрутках, спортзалах, на блокпостах в городах и других местах, которые не соответствуют этой процедуре.

нападение
Ивано-Франковская область
военный призыв
ТЦК и СП

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