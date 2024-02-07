На Прикарпатье женщины напали на мать с ребенком, считая ее наводчицей ТЦК
В селе Космач Ивано-Франковской области неизвестные напали на мать с ребенком. Как оказалось, нападавшие считали женщину "наводчицей" военкомата.
Видео с места происшествия опубликовали местные Telegram-каналы
В Ивано-Франковской области напали на мать с ребенком
Разъяренные нападавшие из толпы начали наносить удары по машине, пытались вырвать ключи и тянули женщину за волосы, чтобы та вышла к ним.
Кроме того, женщины ударили битой через окно ребенка, сидевшего в автомобиле.
Однако их остановил случайный мужчина, крикнувший, что это была "не та машина" и толпа покинула мать с ребенком.
Напомним, что в киевском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали случаи со скандальными задержаниями граждан. Там объяснили, что у них нет полномочий заталкивать людей в бусы, а могут только остановить человека на улице или блокпосте.
Также в сети распространилось видео, как одесские представители ТЦК посетили оптовый рынок на Таирова в поисках мужчин призывного возраста. Местные продавщицы выступили против этого и попросили военных покинуть торговую площадку.
Кроме того, Вице-премьер-министр — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что работники ТЦК и СП должны прекратить проводить рейды в маршрутках, спортзалах, на блокпостах в городах и других местах, которые не соответствуют этой процедуре.
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