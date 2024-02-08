Побиття у Космачі - коментар голови ОТГ

Постраждалі від побиття у Космачі. Фото: FB/Іванни Ванджурак

Випадок у селі Космач, де розлючений натовп жінок напав на Іванну Ванджурак та її дітей, — тяжкий удар для громади в цілому. Наразі триває службове розслідування, хто саме став ініціатором таких зборів та загалом скандалу із побиттям. У п'ятницю 9 лютого у громаді відбудеться зустріч місцевих громадян із представникми ТЦК та влади.

Про це в коментарі Новини.LIVE розповів Дмитро Мохначук, голова ОТГ Космач, що на Івано-Франківщині.

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"Це тяжкий удар і шок"

У розмові із Новини.LIVE Мохначук відразу наголошує, що випадок із побиттям місцевими жінками Іванни Ванджурак — це складна ситуація, яка стала для громади Космача тяжким ударом. Особисто йому невідомо, хто саме спонукав людей до таких дій.

Дмитро Мохначук, голова ОТГ Космач. Фото: google.com

"Я коли приїхав, тої жіночки на машині вже не було. Ще під'їхав начальник поліції, ми з людьми переговорили, вони заспокоїлись і розійшлися. Виявилось, що хтось кинув повідомлення у місцевій групі, що у Космач хтось їде (мається на увазі ТЦК), люди взбунтувались і вийшли. Хоча ніхто ж не їхав. Кинули якусь фейкову інформацію і збунтували людей. Правоохоронні органи зараз розбираються, працюємо над цим питанням, бо воно стало для нас болючим і прикрим. І мені, як голові ОТГ, дуже прикро. Це шок", — зізнається він.

За його словами, у п'ятницю 9 лютого запланована зустріч мешканців ОТГ Космача із представникми ТЦК та влади. Мовляв, люди хочуть задати питання і почути відповіді. А влада та правоохоронці у свою чергу хочуть почути, що саме спровокувало таку ситуацію.

"Хочемо добратися до істини. Бо військомат теж буває некоректно розмовляє з людьми. Люди хочуть, щоби мобілізація йшла у законний спосіб, а не як буває, коли двоє-троє зустрічають на дорозі, інвалід чи ні, зразу в машину. Правда, якигось облав ТЦК у нас по селах не було. Може, хтось якісь чутки пустив, що таке буде, і люди збунтвались", — припустив голова ОТГ.

Скільки чоловіків із Космача служать в ЗСУ

Дмитро Мохначук переконує, що космачани дуже багато допомагають ЗСУ, з початку війни щотижня відправляють допомогу на фронт.

"Але десь із сто жінок подумали по-інакшому. Будемо зараз розбиратися, хто був зачинщиком і навіщо це робилося", — запевнив Мохначук.

Він також додав, що у Космачі до війни мешкало близько 6 тис осіб. На початку війни із села виїхало десь з 2 тисячі населення. До лав ЗСУ із громади приєдналося 100 чоловіків. На жаль, 6 із них вже загинуло.

Космач вважається найбільшим селом в Україні за кількістю населення.

Нагадаємо, у селі Космач Івано-Франківської області понад сто жінок напало на матір з дитиною, бо вважали її "навідницею" ТЦК.

Розлючені нападниці почали завдавати ударів по машині, намагалися вирвати ключі та тягнули жінку за волосся, аби та вийшла до них. У Нацполіції розпочато провадження за фактом хуліганства, вчиненого групою людей (за ч. 2. ст. 296 Кримінального кодексу України).

Згідно зі статтею, передбачено обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення до чотирьох років.