Избиение в Космаче - комментарий главы ОТГ

Пострадавшие от избиений в Космаче. Фото: FB/Иванны Ванджурак

Случай в селе Космач, где разъяренная толпа женщин напала на Иванну Ванджурак, — тяжелый удар для общества в целом. Сейчас идет служебное расследование, кто именно стал инициатором такого собрания и вообще скандала с избиением. В пятницу, 8 февраля, в общине состоится встреча местных граждан с представителями ТЦК и власти.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал Дмитрий Мохначук, глава ОТГ Космач Ивано-Франковской области.

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"Это тяжелый удар и шок"

В разговоре с Новини.LIVE Мохначук сразу отмечает, что случай с избиением местными женщинами Иванны Ванджурак — это сложная ситуация, которая стала для общины Космача тяжелым ударом. Лично ему неизвестно, кто побуждал людей к таким действиям.

Дмитрий Мохначук, глава ОТГ Космач. Фото: google.com

"Я когда приехал, той женщины на машине уже не было. Еще подъехал начальник полиции, мы с людьми переговорили, они успокоились и разошлись. Оказалось, что кто-то бросил сообщение в местной группе, что в Космач кто-то едет (имеется в виду ТЦК), люди взбунтовались и вышли. Хотя никто же не ехал. Бросили какую-то фейковую информацию и взбунтовали людей. Правоохранительные органы сейчас разбираются, работаем над этим вопросом, потому что он стал для нас болезненным и досадным. Это шок", — признается он.

По его словам, в пятницу, 9 февраля, запланирована встреча жителей ОТГ Космача с представителями ТЦК и власти. Мол, люди хотят задать вопросы и услышать ответы. А власти и правоохранители, в свою очередь, хотят услышать, что именно спровоцировало на такую ситуацию.

"Хотим добраться до истины. Потому что военкомат тоже бывает некорректно разговаривает с людьми. Люди хотят, чтобы мобилизация шла законным способом, а не как бывает, когда двое-трое встречают на дороге, инвалид или нет, сразу в машину. Правда, каких-то облав ТЦК у нас по селам не было. Может, кто-то слухи пустил, что такое будет, и люди взбунтовались", — предположил председатель ОТГ.

Сколько мужчин из Космача служат в ВСУ

Дмитрий Мохначук убеждает, что космачане очень много помогают ВСУ, с начала войны еженедельно отправляют помощь на фронт.

"Но где-то сто женщин подумали по-другому. Будем сейчас разбираться, кто был зачинщиком и зачем это делалось", — заверил Мохначук.

Он также добавил, что в Космаче до войны проживало около 6 тыс. человек. В начале войны из села выехало около 2 тысяч населения. В ряды ВСУ из общины присоединилось 100 мужчин. К сожалению, 6 из них уже погибли.

Космач считается самым большим селом в Украине по количеству населения.

Напомним, в селе Космач Ивано-Франковской области более ста женщин напали на мать с ребенком, считая ее "наводчицей" ТЦК.

Разъяренные нападавшие начали наносить удары по машине, пытались вырвать ключи и тянули женщину за волосы, чтобы и вышла к ним. В Нацполиции начато производство по факту хулиганства, совершенного группой людей (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Согласно статье, предусмотрено ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение до четырех лет.