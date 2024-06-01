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На оккупированных территориях Украины заставляют людей сдавать кровь для раненых солдат РФ

1 июня 2024 14:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Коллаборанты РФ заставляют украинцев с оккупированных территорий задавать кровь российским солдатам
Переливание крови во временно оккупированном Донецке. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины вынуждают украинцев сдавать кровь для раненых российских солдат. В первую очередь это касается бюджетных работников.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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Впервые такая картина возникла на захваченной территории Херсонской области. Для этого по региону передвигается мобильный комплекс забора донорской крови, останавливаясь в райцентрах.

Большое количество такой потребности донорской крови возникло из-за большого наплыва в местные больницы раненых российских солдат.

"Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Донорами показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после них обязательно учителя", — говорится в сообщении.

Такая же ситуация, отмечают в ЦНС, возникла и во временно оккупированном Крыму, где по приказу Сергея Аксенова крымчане продолжают ограничиваться в праве на медицинские услуги из-за того, что большинство больниц полуострова становятся военными госпиталями. Такое явление уже наблюдается на всех оккупированных территориях.

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Скриншот сообщения ЦНС

Напомним, ранее гауляйтеры временно оккупированной Запорожской области легализовали "национализацию" земельных участков, фактически мародерство.

В то же время российские партизаны из оппозиционного движения "АТЕШ" сообщили, что во временно оккупированном Мариуполе российские солдаты стали травиться алкоголем, в результате чего умерло уже четверо вражеских бойцов.

Украина
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медицина

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