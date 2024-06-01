Коллаборанты РФ заставляют украинцев с оккупированных территорий задавать кровь российским солдатам

Переливание крови во временно оккупированном Донецке. Фото: росСМИ

Российские коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины вынуждают украинцев сдавать кровь для раненых российских солдат. В первую очередь это касается бюджетных работников.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

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Впервые такая картина возникла на захваченной территории Херсонской области. Для этого по региону передвигается мобильный комплекс забора донорской крови, останавливаясь в райцентрах.

Большое количество такой потребности донорской крови возникло из-за большого наплыва в местные больницы раненых российских солдат.

"Делается это в лучших кремлевских пропагандистских традициях. Донорами показательно становятся все без исключения работники оккупационных администраций, после них обязательно учителя", — говорится в сообщении.

Такая же ситуация, отмечают в ЦНС, возникла и во временно оккупированном Крыму, где по приказу Сергея Аксенова крымчане продолжают ограничиваться в праве на медицинские услуги из-за того, что большинство больниц полуострова становятся военными госпиталями. Такое явление уже наблюдается на всех оккупированных территориях.

Скриншот сообщения ЦНС

Напомним, ранее гауляйтеры временно оккупированной Запорожской области легализовали "национализацию" земельных участков, фактически мародерство.

В то же время российские партизаны из оппозиционного движения "АТЕШ" сообщили, что во временно оккупированном Мариуполе российские солдаты стали травиться алкоголем, в результате чего умерло уже четверо вражеских бойцов.