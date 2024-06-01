У Криму окупанти забирають землі у місцевого населення і передають її на потреби Міноборони РФ

Російські окупанти в Криму. Фото ілюстративне: pxhere.com

Окупаційна влада Криму відбирає землю у місцевого населення. Ділянки передають на потреби російських військових.

Про це у п'ятницю, 31 травня, повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Наказ про вилучення землі вигадали у Міноборони РФ

Всього у розпорядження Міноборони Росії планується передати 950 земельних ділянок. Йдеться не про викуп землі, а саме про перепідпорядкування, без згоди власника.

"Окупаційна влада виправдовує свої дії воєнними станом. А ще введено в дію наказ про режимні об’єкти, до яких входить більша частина земель Севастополя. Жодне право власності на землю чи нерухомість, навіть якщо воно оформлено відповідно до законодавства РФ, у такому випадку не має юридичної сили", — пояснює Центр національного спротиву.

Нагадаємо, росіяни готуються зняти на окупованих українських територіях цілу низку провокаційних фейкових відеороликів. Темою цих фейків будуть "п’яні та неадекватні працівники українських ТЦК".

Раніше ми повідомляли, що окупаційна влада у захопленій частині Запорізької області ввела закони, які фактично легалізують мародерство.