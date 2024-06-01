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Кремль отбирает у жителей оккупированного Крыма землю — Центр нацсопротивления

1 июня 2024 05:45
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Крыму оккупанты забирают земли у местного населения и передают ее на нужды Минобороны РФ
Российские оккупанты в Крыму. Фото иллюстративное: pxhere.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Оккупационные власти Крыма отбирают землю у местного населения. Участки передают на нужды российских военных.

Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает Центр национального сопротивления.

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Всего в распоряжение Минобороны России планируется передать 950 земельных участков. Речь идет не о выкупе земли, а именно о переподчинении, без согласия собственника.

"Оккупационные власти оправдывают свои действия военным положением. А еще введен в действие приказ о режимных объектах, в которые входит большая часть земель Севастополя. Ни одно право собственности на землю или недвижимость, даже если оно оформлено в соответствии с законодательством РФ, в таком случае не имеет юридической силы", — объясняет Центр национального сопротивления.

Напомним, россияне готовятся снять на оккупированных украинских территориях целый ряд провокационных фейковых видеороликов. Темой этих фейков будут "пьяные и неадекватные работники украинских ТЦК".

Ранее мы сообщали, что оккупационные власти в захваченной части Запорожской области ввели законы, которые фактически легализуют мародерство.

российские войска
земля
оккупация
Крым
война
военное положение

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