На окупованій території Запорізької області росіяни легалізовують мародерство — Федоров

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: Укрінформ

Окупаційна влада у захопленій частині Запорізької області ввела закони, які фактично легалізують мародерство. Мова йде про так звані закони про "націоналізацію".

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у четвер, 30 травня.

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Росіяни ухвалили "закони" про так звану "націоналізацію", в результаті чого тисячі законних власників втратили контроль над своєю нерухомістю. Житлові будинки, квартири та інші споруди були записані до реєстрів і вже передані або готуються до передачі новим "власникам".

Жителів зобов’язали реєструвати свої земельні ділянки, інакше їх землю можуть оголосити "нічийною" і конфіскувати. Також тепер автомобілі, обладнання та продукцію підприємств можуть визнати "нічийними" і привласнити, а потім продати.

Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що російські окупанти вилучатимуть нерухомість українців на тимчасово непідконтрольних Києву територіях за новим порядком.

Також ми повідомляли, що росіяни почали перевіряти квартири українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області і забирати людей у полон.