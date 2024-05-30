Росіяни конфісковують рухоме майно українців на окупованих територіях, — ЦНС

Російські військові у тимчасово окупованій Запорізькій області. Фото: РосЗМІ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили механізм конфіскації майна українців. Для цього російські загарбники вигадали нову "схему".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву в четвер, 30 травня.

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Окупанти конфіскують майно завдяки новому так званому "закону"

За даними Спротиву, росіяни вже давно "націоналізовують" помешкання українців і заселяють туди окупантів, інших громадян РФ. Водночас майно українців розкрадається російськими мародерами.

Цього разу місцева окупаційна адміністрація вигадала закон, який передбачає конфіскацію рухомого майна українців, які втекли від війни, і його подальшу реалізацію. Цим законом окупанти хочуть легалізувати мародерство заднім числом.

У Центрі національного спротиву зауважують, що сертифікат про отримання конфіскованого майна українців стане "посвідченням мародера".

Нагадаємо, російські окупанти вилучатимуть нерухомість українців на тимчасово непідконтрольних Києву територіях за новим порядком. Квартири хочуть передати своїм посіпакам.

Раніше росіяни почали перевіряти квартири українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області і забирати людей у полон.

Нагадаємо, на тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків.