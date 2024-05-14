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На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять дітям уроки з доносів

14 травня 2024 20:17
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Улинець Юлія
редактор
Росіяни вчили українських дітей доносам
Російські військові з місцевими дітьми. Фото: росЗМІ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На тимчасово захопленому лівому березі Херсонщини росіяни проводять уроки з доносів серед місцевих підлітків. Зокрема, дітей вчать визначати "екстремістів" та "терористів", і повідомляти про них окупантам.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву у вівторок, 14 травня.

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Мета агресора — виявити нелояльне населення серед батьків

Дітей вчать визначати "екстремістів" та "терористів", іі повідомляти про них загарбникам. Також під час уроків учням демонструють пропагандистські відео й читають лекції про "нацистів" в Україні.

Таким чином ворог хоче виявити нелояльне населення серед батьків, використовуючи дітей, кажуть у Центрі національного спротиву. При цьому дітям вбивають в голову, що любити свою батьківщину є ознакою екстремізму і таким чином залякують їх та намагаються маргіналізувати все українське.

Центр національного спротиву зауважує, що всі дотичні до цього процесу відомі й понесуть покарання, це справа лише часу.

Нагадаємо, на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини було повернуто ще шістьох дітей. Як зазначається, батьки наважилися виїхати з окупації через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення".

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсон та населені пункти області. Минулої доби, 13 травня, під прицілом ворога, зокрема, були житлові квартали, об'єкт критичної та припортової інфраструктури. Внаслідок атаки одна людина загинула, також є поранені.

Зокрема, напередодні армія Росії обстріляла село Кізомис Білоозерської громади Херсонської області. Один із ударів поцілив по житловому будинку, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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