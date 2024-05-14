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На временно оккупированных территориях россияне проводят детям уроки по доносам

14 мая 2024 20:17
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Россияне учили украинских детей доносам
Российские военные с местными детьми. Фото: россСМИ
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

На временно захваченном левом берегу Херсона россияне проводят уроки по доносам среди местных подростков. В частности, детей учат определять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них оккупантам.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления во вторник, 14 мая.

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Цель агрессора — выявить нелояльное население среди родителей

Детей учат определять "экстремистов" и "террористов" и сообщать о них захватчикам. Также на уроках ученикам демонстрируют пропагандистские видео и читают лекции о "нацистах" в Украине.

Таким образом, враг хочет выявить нелояльное население среди родителей, используя детей, говорят в Центре национального сопротивления. При этом детям убивают в голову, что любить свою родину является признаком экстремизма и таким образом запугивают их и пытаются маргинализировать все украинское.

Центр национального сопротивления отмечает, что все причастные к этому процессу известны и понесут наказание, это дело только времени.

Напомним, на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной Херсонщины были возвращены еще шестеро детей. Как отмечается, родители решились выехать из оккупации из-за угрозы отправления детей на так называемое "оздоровление".

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсон и населенные пункты области. За прошедшие сутки, 13 мая, под прицелом врага, в частности, были жилые кварталы, объект критической и припортовой инфраструктуры. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.

В частности, накануне армия России обстреляла село Кизомыс Белоозерской громады Херсонской области. Один из ударов попал по жилому дому, в результате чего погибли два человека.

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