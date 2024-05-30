Россияне конфискуют движимое имущество украинцев на оккупированных территориях, — ЦНС

Российские военные во временно оккупированной Запорожской области. Фото: РосСМИ

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры разработали механизм конфискации имущества украинцев. Для этого российские захватчики придумали новую "схему".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в четверг, 30 мая.

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Оккупанты конфискуют имущество благодаря новому так называемому "закону"

По данным Сопротивления, россияне уже давно "национализируют" жилье украинцев и заселяют туда оккупантов, других граждан РФ. В то же время имущество украинцев разворовывается российскими мародерами.

В этот раз местная оккупационная администрация придумала закон, предусматривающий конфискацию движимого имущества сбежавших от войны украинцев и его дальнейшую реализацию. Этим законом оккупанты хотят легализовать мародерство задним числом.

В Центре национального сопротивления отмечают, что сертификат о получении конфискованного имущества украинцев станет "удостоверением мародера".

Напомним, российские оккупанты будут изымать недвижимость украинцев на временно неподконтрольных Киеву территориях по новому порядку. Квартиры хотят передать своим приспешникам.

Ранее россияне начали проверять квартиры украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области и забирать людей в плен.

Напомним, на временно захваченном левом берегу Херсона россияне проводят уроки по доносам среди местных подростков.