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На оккупированной территории Запорожской области россияне легализуют мародерство — Федоров

30 мая 2024 23:59
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Бригадир София
редактор
На оккупированной территории Запорожской области россияне легализуют мародерство — Федоров
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: Укринформ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Оккупационные власти в захваченной части Запорожской области ввели законы, которые фактически легализуют мародерство. Речь идет о так называемых законах о "национализации".

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в четверг, 30 мая.

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Россияне приняли "законы" о так называемой "национализации", в результате чего тысячи законных владельцев потеряли контроль над своей недвижимостью. Жилые дома, квартиры и другие сооружения были записаны в реестры и уже переданы или готовятся к передаче новым "владельцам".

Жителей обязали регистрировать свои земельные участки, иначе их землю могут объявить "ничейной" и конфисковать. Также теперь автомобили, оборудование и продукцию предприятий могут признать "ничейными" и присвоить, а затем продать.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что российские оккупанты будут изымать недвижимость украинцев на временно неподконтрольных Киеву территориях по новому порядку.

Также мы сообщали, что россияне начали проверять квартиры украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области и забирать людей в плен.

Украина
оккупанты
Запорожская область
Иван Федоров
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