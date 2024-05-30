У Маріуполі окупанти помирають від алкоголя

Російські окупанти з алкоголем. Фото: росЗМІ

Російські загарбники отруюються алкоголем у тимчасово окупованому Маріуполі. Внаслідок цього вже четверо солдатів армії Росії померли.

Про це повідомив рух "АТЕШ" у Telegram у четвер, 30 травня.

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Отруєння окупантів у Маріуполі

"Агентам "АТЕШ" у Маріуполі стало відомо, що в так званому "Приморському районному відділенні Маріупольського ГУ МВС ДНР" смертельно отруїлися окупанти", — йдеться у повідомленні.

Росіяни намагаються приховати інформацію про це. "АТЕШ" зазначає, що через депресію на тлі великих втрат і постійного страху обстрілів загарбники почали ще більше вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва.

Їм передають їх як "гуманітарну допомогу". Внаслідок отруєння загинули четверо росіян, у тому числі офіцери.

Партизани також продовжують відстежувати пересування особового складу та місця їхніх скупчень для передачі координат Силам оборони України.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі від отруєння загинуло близько десяти російських військових. Українські партизани вирішили пригостити їх "загадковими" пасками, ковбасою та салом напередодні Великодня.

Також росіяни почали укладати залізничні рейки в районі села Маловодне. Саме в цьому місті окупанти хочуть з'єднати нове російське залізничне полотно з українською гілкою Маріуполь-Волноваха.