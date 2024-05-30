У Маріуполі окупанти помирають від алкоголя

У Маріуполі окупанти отруюються алкоголем — четверо росіян померли
Російські загарбники отруюються алкоголем у тимчасово окупованому Маріуполі. Внаслідок цього вже четверо солдатів армії Росії померли.
Про це повідомив рух "АТЕШ" у Telegram у четвер, 30 травня.
Отруєння окупантів у Маріуполі
"Агентам "АТЕШ" у Маріуполі стало відомо, що в так званому "Приморському районному відділенні Маріупольського ГУ МВС ДНР" смертельно отруїлися окупанти", — йдеться у повідомленні.
Росіяни намагаються приховати інформацію про це. "АТЕШ" зазначає, що через депресію на тлі великих втрат і постійного страху обстрілів загарбники почали ще більше вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва.
Їм передають їх як "гуманітарну допомогу". Внаслідок отруєння загинули четверо росіян, у тому числі офіцери.
Партизани також продовжують відстежувати пересування особового складу та місця їхніх скупчень для передачі координат Силам оборони України.
Нагадаємо, в окупованому Маріуполі від отруєння загинуло близько десяти російських військових. Українські партизани вирішили пригостити їх "загадковими" пасками, ковбасою та салом напередодні Великодня.
Також росіяни почали укладати залізничні рейки в районі села Маловодне. Саме в цьому місті окупанти хочуть з'єднати нове російське залізничне полотно з українською гілкою Маріуполь-Волноваха.
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