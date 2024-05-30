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В Мариуполе оккупанты травятся алкоголем — четверо россиян умерли

30 мая 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Мариуполе оккупанты умирают от алкоголя
Российские оккупанты с алкоголем. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские захватчики отравляются алкоголем во временно оккупированном Мариуполе. В результате этого уже четверо солдат армии России умерли.

Об этом сообщило движение "АТЕШ" в Telegram в четверг, 30 мая.

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"Агентам "АТЕШ" в Мариуполе стало известно, что в так называемом "Приморском районном отделении Мариупольского ГУ МВД ДНР" смертельно отравились оккупанты", — говорится в сообщении.

Россияне пытаются скрыть информацию об этом. "АТЕШ" отмечает, что из-за депрессии на фоне больших потерь и постоянного страха обстрелов захватчики начали еще больше употреблять алкогольные напитки, преимущественно местного производства.

Им передают их как "гуманитарную помощь". В результате отравления погибли четверо россиян, в том числе офицеры.

Партизаны также продолжают отслеживать передвижение личного состава и места их скоплений для передачи координат Силам обороны Украины.

Напомним, в оккупированном Мариуполе от отравления погибли около десяти российских военных. Украинские партизаны решили угостить их "загадочными" пасками, колбасой и салом накануне Пасхи.

Также россияне начали укладывать железнодорожные рельсы в районе села Маловодное. Именно в этом городе оккупанты хотят соединить новое российское железнодорожное полотно с украинской ветвью Мариуполь-Волноваха.

Украина
алкоголь
отравление
оккупанты
Мариуполь
оккупация

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