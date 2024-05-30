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Окупанти укладають нову залізницю — вона з'єднується із гілкою Маріуполь-Волноваха

30 травня 2024 13:26
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Окупанти будують нову гілку залізничного полотна
Працівники залізниці. Ілюстративне фото: росЗМІ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росіяни почали укладати залізничні рейки в районі села Маловодне. Саме в цьому місті окупанти хочуть з'єднати нове російське залізничне полотно з українською гілкою Маріуполь-Волноваха.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в Telegram в четвер, 30 травня.

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"В районі с.Маловодне (колишня залізнична станція Кічексу) почали укладати залізнични рейки. Маловодне — це місце з’єднання нової російської залізниці з існуючою гілкою Маріуполь-Волноваха", —  повідомив Андрющенко.

Пост Андрющенка
Пост Андрющенка в Telegram

Він заявив, що у даному напрямку перевозять працівників, а також ходять маневрові потяги.

Андрющенко підкреслив, що у цьому регіоні призупинені рухи потягів, щоб встановити нове залізничне полотно та з'єднати українську гілку із новою російською залізницею. Протягом лічених днів на цьому напрямку вже зможуть курсувати потяги.

Супутникові знімки:
Супутникові знімки з Telegram Андрющенка

Як повідомляли раніше ЗМІ, росіяни планують створити цю гілку залізниці, щоб мати можливість сухопутного з'єднання із Росією, побоюючись, що Керченський міст в недалекому майбутньому може бути атакований Україною та виведений з ладу. 

Нагадаємо, росіяни планують створити залізничну гілку Маріуполь-Волноваха та з'єднати її з російською залізницею. Експерт пояснив, для чого окупантам такий маршрут. 

Окупаційна влада у Маріуполі Донецької області вирішила самостійно розпоряжатись "безхазяйними" квартирами та будинками. Вже з червня окупанти будуть виселяти людей із вцілілих після обстрілу будинків та заселяти у них своїх прибічників.

Маріуполь
окупанти
війна в Україні
залізниця
Росія
потяг

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