Окупанти будують нову гілку залізничного полотна

Окупанти укладають нову залізницю — вона з'єднується із гілкою Маріуполь-Волноваха
Росіяни почали укладати залізничні рейки в районі села Маловодне. Саме в цьому місті окупанти хочуть з'єднати нове російське залізничне полотно з українською гілкою Маріуполь-Волноваха.
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в Telegram в четвер, 30 травня.
Для чого росіянам нова гілка залізниці та що відомо зараз
"В районі с.Маловодне (колишня залізнична станція Кічексу) почали укладати залізнични рейки. Маловодне — це місце з’єднання нової російської залізниці з існуючою гілкою Маріуполь-Волноваха", — повідомив Андрющенко.
Він заявив, що у даному напрямку перевозять працівників, а також ходять маневрові потяги.
Андрющенко підкреслив, що у цьому регіоні призупинені рухи потягів, щоб встановити нове залізничне полотно та з'єднати українську гілку із новою російською залізницею. Протягом лічених днів на цьому напрямку вже зможуть курсувати потяги.
Як повідомляли раніше ЗМІ, росіяни планують створити цю гілку залізниці, щоб мати можливість сухопутного з'єднання із Росією, побоюючись, що Керченський міст в недалекому майбутньому може бути атакований Україною та виведений з ладу.
Нагадаємо, росіяни планують створити залізничну гілку Маріуполь-Волноваха та з'єднати її з російською залізницею. Експерт пояснив, для чого окупантам такий маршрут.
Окупаційна влада у Маріуполі Донецької області вирішила самостійно розпоряжатись "безхазяйними" квартирами та будинками. Вже з червня окупанти будуть виселяти людей із вцілілих після обстрілу будинків та заселяти у них своїх прибічників.
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