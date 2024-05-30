Окупанти будують нову гілку залізничного полотна

Працівники залізниці. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росіяни почали укладати залізничні рейки в районі села Маловодне. Саме в цьому місті окупанти хочуть з'єднати нове російське залізничне полотно з українською гілкою Маріуполь-Волноваха.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив в Telegram в четвер, 30 травня.

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"В районі с.Маловодне (колишня залізнична станція Кічексу) почали укладати залізнични рейки. Маловодне — це місце з’єднання нової російської залізниці з існуючою гілкою Маріуполь-Волноваха", — повідомив Андрющенко.

Пост Андрющенка в Telegram

Він заявив, що у даному напрямку перевозять працівників, а також ходять маневрові потяги.

Андрющенко підкреслив, що у цьому регіоні призупинені рухи потягів, щоб встановити нове залізничне полотно та з'єднати українську гілку із новою російською залізницею. Протягом лічених днів на цьому напрямку вже зможуть курсувати потяги.

Супутникові знімки з Telegram Андрющенка

Як повідомляли раніше ЗМІ, росіяни планують створити цю гілку залізниці, щоб мати можливість сухопутного з'єднання із Росією, побоюючись, що Керченський міст в недалекому майбутньому може бути атакований Україною та виведений з ладу.

Нагадаємо, росіяни планують створити залізничну гілку Маріуполь-Волноваха та з'єднати її з російською залізницею. Експерт пояснив, для чого окупантам такий маршрут.

Окупаційна влада у Маріуполі Донецької області вирішила самостійно розпоряжатись "безхазяйними" квартирами та будинками. Вже з червня окупанти будуть виселяти людей із вцілілих після обстрілу будинків та заселяти у них своїх прибічників.