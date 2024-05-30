оккупанты строят новую ветку железнодорожного полотна

Работники на железной дороге. Иллюстративное фото: росСМИ

Россияне начали укладывать железнодорожные рельсы в районе села Маловодное. Именно в этом городе оккупанты хотят соединить новое российское железнодорожное полотно с украинской ветвью Мариуполь-Волноваха.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram в четверг, 30 мая.

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"В районе с.Маловодное (бывшая железнодорожная станция Кичексу) начали укладывать железнодорожные рельсы. Маловодное — это место соединения новой российской железной дороги с существующей веткой Мариуполь-Волноваха", — сообщил Андрющенко.

Пост Андрющенко в Telegram

Он заявил, что в данном направлении перевозят работников, а также ходят маневровые поезда.

Андрющенко подчеркнул, что в этом регионе приостановлены движения поездов, чтобы установить новое железнодорожное полотно и соединить украинскую ветку с новой российской железной дорогой. В течение считанных дней в этом направлении уже смогут курсировать поезда.

Спутниковые снимки из Telegram Андрющенко

Как сообщали ранее СМИ, россияне планируют создать эту ветку железной дороги, чтобы иметь возможность сухопутного соединения с Россией, опасаясь, что Керченский мост в скором будущем может быть атакован Украиной и выведен из строя.

Напомним, россияне планируют создать железнодорожную ветку Мариуполь-Волноваха и соединить ее с российской железной дорогой. Эксперт объяснил, зачем оккупантам такой маршрут.

Оккупационные власти в Мариуполе Донецкой области решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами. Уже с июня оккупанты будут выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.