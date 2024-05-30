оккупанты строят новую ветку железнодорожного полотна

Оккупанты укладывают новую железную дорогу — она соединяется с веткой Мариуполь-Волноваха
Россияне начали укладывать железнодорожные рельсы в районе села Маловодное. Именно в этом городе оккупанты хотят соединить новое российское железнодорожное полотно с украинской ветвью Мариуполь-Волноваха.
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram в четверг, 30 мая.
Зачем россиянам новая ветвь железной дороги и что известно сейчас
"В районе с.Маловодное (бывшая железнодорожная станция Кичексу) начали укладывать железнодорожные рельсы. Маловодное — это место соединения новой российской железной дороги с существующей веткой Мариуполь-Волноваха", — сообщил Андрющенко.
Он заявил, что в данном направлении перевозят работников, а также ходят маневровые поезда.
Андрющенко подчеркнул, что в этом регионе приостановлены движения поездов, чтобы установить новое железнодорожное полотно и соединить украинскую ветку с новой российской железной дорогой. В течение считанных дней в этом направлении уже смогут курсировать поезда.
Как сообщали ранее СМИ, россияне планируют создать эту ветку железной дороги, чтобы иметь возможность сухопутного соединения с Россией, опасаясь, что Керченский мост в скором будущем может быть атакован Украиной и выведен из строя.
Напомним, россияне планируют создать железнодорожную ветку Мариуполь-Волноваха и соединить ее с российской железной дорогой. Эксперт объяснил, зачем оккупантам такой маршрут.
Оккупационные власти в Мариуполе Донецкой области решили самостоятельно распоряжаться "бесхозными" квартирами и домами. Уже с июня оккупанты будут выселять людей из уцелевших после обстрела домов и заселять в них своих сторонников.
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