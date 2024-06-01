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На окупованих територіях України примушують людей здавати кров для поранених солдатів РФ

1 червня 2024 14:48
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Ілля Рябінін
редактор
Колаборанти РФ примушують українців з окупованих територій задавати кров російським солдатам
Переливання крові в тимчасово окупованому Донецьку. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські колаборанти на тимчасово окупованих територіях України примушують українців здавати кров для поранених російських солдатів. Насамперед це стосується бюджетних працівників.

Про це інформує Центр національного спротиву.

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Як повідомляється, вперше така ситуація виникла на захопленій території Херсонщини. Для цього по регіону пересувається мобільний комплекс забору донорської крові, зупиняючись у райцентрах.

Велика кількість такої потреби донорської крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених російських солдатів. 

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", — йдеться в повідомленні.

Така ж ситуація, зазначають в ЦНС, виникла і в тимчасово окупованому Криму, де за наказом Сергія Аксьонова кримчани продовжують обмежуватися у праві на медпослуги через те, що більшість лікарень півострова стають військовими шпиталями. Таке явище, як додається, вже спостерігається на всіх окупованих територіях. 

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Скриншот повідомлення ЦНС

Нагадаємо, раніше гауляйтери тимчасово окупованої Запорізької області легалізували "націоналізацію" земельних ділянок, яка фактично є мародерством.

Водночас російські партизани з опозиційного руху "АТЕШ" повідомили, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські солдати стали труїтися алкоголем, внаслідок чого померло вже четверо ворожих бійців. 

Україна
російські війська
лікарі
окупанти
окупація
медицина

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