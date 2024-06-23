Полиция в Хмельницкой области оштрафовала скорую — что произошло

Автомобили полиции и скорости. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Украины

В Хмельницкой области, на автомагистрали Житомир-Черновцы, экипаж патрульной полиции оштрафовал водителя скорой помощи за превышение скорости. Фельдшерская бригада экстренно доставляла в больницу больного ребенка.

На инцидент отреагировали в пресс-службе патрульной полиции в Хмельницкой области.

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По сообщению стражей порядка, амбулаторная машина ехала с сиреной, но ее остановили патрульные и выписали водителю штраф.

"Сообщаем, что админпостановление о наложении штрафа по ограничению скорости движения отменено", — заявили в хмельницкой полиции, и извинились за инцидент.

Скриншот сообщения полиции Хмельницкой области

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Напомним, ранее столичные правоохранители вручили подозрение несовершеннолетнему, напавшему на бывшего военнослужащего, когда тот выгуливал собаку.

В то же время в Черкасской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка, который заманил его в местный дом культуры.

А также волонтер-активист Сергей Стерненко заявил, что полицейским, помогавшим охране нардепа Николая Тищенко в нападении на военнослужащего KRAKEN в Днепре, был киевский правоохранитель Богдан Писаренко.