Полиция в Хмельницкой области оштрафовала скорую — что произошло

В Хмельницкой области патруль оштрафовал водителя скорой за превышение скорости — реакция полиции
В Хмельницкой области, на автомагистрали Житомир-Черновцы, экипаж патрульной полиции оштрафовал водителя скорой помощи за превышение скорости. Фельдшерская бригада экстренно доставляла в больницу больного ребенка.
На инцидент отреагировали в пресс-службе патрульной полиции в Хмельницкой области.
Полиция остановила скорую
По сообщению стражей порядка, амбулаторная машина ехала с сиреной, но ее остановили патрульные и выписали водителю штраф.
"Сообщаем, что админпостановление о наложении штрафа по ограничению скорости движения отменено", — заявили в хмельницкой полиции, и извинились за инцидент.
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Напомним, ранее столичные правоохранители вручили подозрение несовершеннолетнему, напавшему на бывшего военнослужащего, когда тот выгуливал собаку.
В то же время в Черкасской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка, который заманил его в местный дом культуры.
А также волонтер-активист Сергей Стерненко заявил, что полицейским, помогавшим охране нардепа Николая Тищенко в нападении на военнослужащего KRAKEN в Днепре, был киевский правоохранитель Богдан Писаренко.
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