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В Хмельницкой области патруль оштрафовал водителя скорой за превышение скорости — реакция полиции

23 июня 2024 20:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Полиция в Хмельницкой области оштрафовала скорую — что произошло
Автомобили полиции и скорости. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Хмельницкой области, на автомагистрали Житомир-Черновцы, экипаж патрульной полиции оштрафовал водителя скорой помощи за превышение скорости. Фельдшерская бригада экстренно доставляла в больницу больного ребенка.

На инцидент отреагировали в пресс-службе патрульной полиции в Хмельницкой области.

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По сообщению стражей порядка, амбулаторная машина ехала с сиреной, но ее остановили патрульные и выписали водителю штраф.

"Сообщаем, что админпостановление о наложении штрафа по ограничению скорости движения отменено", — заявили в хмельницкой полиции, и извинились за инцидент.

хмельницкий полиция
Скриншот сообщения полиции Хмельницкой области

Работа полиции - последние новости

Напомним, ранее столичные правоохранители вручили подозрение несовершеннолетнему, напавшему на бывшего военнослужащего, когда тот выгуливал собаку.

В то же время в Черкасской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка, который заманил его в местный дом культуры.

А также волонтер-активист Сергей Стерненко заявил, что полицейским, помогавшим охране нардепа Николая Тищенко в нападении на военнослужащего KRAKEN в Днепре, был киевский правоохранитель Богдан Писаренко.

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