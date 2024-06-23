Поліція на Хмельниччині оштрафувала швидку — що сталося

На Хмельниччині патруль оштрафував водія швидкої за перевищення швидкості — реакція поліції
У Хмельницькій області, на автомагістралі Житомир-Чернівці екіпаж патрульної поліції оштрафував водія швидкої допомоги за перевищення швидкості. Фельдшерська бригада екстрено доправляла до лікарні хвору дитину.
На інцидент відреагували у пресслужбі патрульної поліції у Хмельницькій області.
Поліція зупинила швидку
За повідомленням правоохоронців, амбулаторна машина їхала з сиреною, але її зупинили патрульні та виписали водію штраф.
"Повідомляємо, що адмінпостанова про накладення штрафу щодо обмеження швидкості руху скасована", — заявили у хмельницькій поліції та вибачилися за інцидент.
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Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці вручили підозру неповнолітньому, який напав на колишнього військовослужбовця, коли той вигулював собаку.
Водночас у Черкаській області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві малолітньої дитини, який заманив її до місцевого будинку культури.
А також волонтер-активіст Сергій Стерненко заявив, що поліцейським, який допомагав охороні нардепа Миколи Тищенка в нападі на військовослужбовця KRAKEN у Дніпрі, був київський правоохоронець Богдан Писаренко.
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