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На Хмельниччині патруль оштрафував водія швидкої за перевищення швидкості — реакція поліції

23 червня 2024 20:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Поліція на Хмельниччині оштрафувала швидку — що сталося
Автомобілі поліції та швидкої. Фото ілюстративне: Патрульна поліція України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Хмельницькій області, на автомагістралі Житомир-Чернівці екіпаж патрульної поліції оштрафував водія швидкої допомоги за перевищення швидкості. Фельдшерська бригада екстрено доправляла до лікарні хвору дитину. 

На інцидент відреагували у пресслужбі патрульної поліції у Хмельницькій області

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За повідомленням правоохоронців, амбулаторна машина їхала з сиреною, але її зупинили патрульні та виписали водію штраф.

"Повідомляємо, що адмінпостанова про накладення штрафу щодо обмеження швидкості руху скасована", — заявили у хмельницькій поліції та вибачилися за інцидент.

хмельницький поліція
Скриншот допису поліції Хмельницької області

Робота поліції — останні новини

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці вручили підозру неповнолітньому, який напав на колишнього військовослужбовця, коли той вигулював собаку. 

Водночас у Черкаській області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві малолітньої дитини, який заманив її до місцевого будинку культури.

А також волонтер-активіст Сергій Стерненко заявив, що поліцейським, який допомагав охороні нардепа Миколи Тищенка в нападі на військовослужбовця KRAKEN у Дніпрі, був київський правоохоронець Богдан Писаренко.

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Хмельницька область
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