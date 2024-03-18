МИД Латвии объяснило, что будет с Европой в случае завершения правления Путина

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что РФ продолжит представлять угрозу для Европы и после завершения правления Владимира Путина. РФ сохраняет империалистический взгляд на мир, схожий с тем, который был характерен для некоторых европейских стран много лет назад

Об этом латвийский министр сообщил в интервью изданию The Telegraph в воскресенье, 17 марта.

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Министр подчеркнул, что изменения в политическом лидерстве России не приведут к исчезновению угрозы, которую страна представляет.

"Даже с уходом Путина из политики, проблема с Россией останется актуальной для НАТО на долгий срок", — предостерег Кариньш.

Глава МИД Латвии добавив, что опасность, связанная с Россией, не исчезнет после окончания войны, поскольку они не связаны непосредственно с личностью Путина.

Напомним, российский добровольческий корпус снова пересек границу с Россией. По словам командира подразделения, их цель — просветить россиян и "приблизить смерть" Путина.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на новые угрозы Владимира Путина о ядерном оружии.