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Путин заявил, что своим существованием Бельгия обязана России

7 марта 2024 13:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин заявил, что своим существованием Бельгия обязана России
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент России Владимир Путин совершил новое странное объявление на историческую тему. По его версии, которую он озвучил 6 марта, такая страна, как Бельгия, "в значительной степени появилась благодаря России".

Это заявление диктатор сделал на Всемирном фестивале русской молодежи, который проходит вблизи Сочи.

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Выступление Путина. Фото: скриншот

Очередное скандальное заявление Путина

"Бельгия, вы наверняка знаете об этом, в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в частности, благодаря России, позиции России", — сказал Путин.

При этом он не объяснил, что именно он имеет в виду. Впрочем, на это заявление уже отреагировали западные СМИ.

"Спойлер: нет, это не так", — прокомментировало утверждение Путина издание Politico.

Как Бельгия обрела независимость

В 1830 году в Бельгии началась революция против Королевства Нидерландов с целью обретения независимости. Россия в этом вопросе была полностью на стороне голландцев и планировала послать войска, чтобы разбить бельгийцев. Она боялась каких-либо действий против великих монархий Европы.

Впрочем, из-за ноябрьского восстания в Польше русскому царю пришлось увести эти войска, в составе которых было много поляков. После поражения в борьбе против России, польские офицеры-беглецы отправились в Бельгию, где укрепили вновь вооруженные силы этой страны.

Несмотря на то, что Россия окончательно приняла бельгийскую государственность на Лондонской конференции 1830 года, существование страны было бы целесообразнее приписывать антироссийским польским революционерам, чем россиянам. А председательствовали на этой конференции Великобритания и Франция.

Ранее мы сообщали, что стриминговый сервис Netflix готовит бродвейскую постановку "Патриоты" о президенте России Владимире Путине. Действие пьесы проходит в 1991 году после распада Советского Союза.

Путин неоднократно заявлял, что окончание войны в Украине возможно только на условиях Москвы. Во время переговоров стран 2022 года в Кремле требовали, чтобы в наше государство не допускалось иностранное оружие, а временно оккупированные территории отошли в состав РФ.

владимир путин
история
Бельгия
мир
Россия

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