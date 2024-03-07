Путін заявив, що своїм існуванням Бельгія завдячує Росії
Президент Росії Володимир Путін зробив нове дивне оголошення на історичну тему. За його версією, яку він озвучив 6 березня, така країна, як Бельгія "значною мірою з'явилася завдяки Росії".
Цю заяву диктатор зробив на Всесвітньому фестивалі російської молоді, який відбувається поблизу Сочі.
Чергова скандальна заява Путіна
"Бельгія, ви напевно знаєте про це, значною мірою з'явилася на мапі світу як незалежна держава зокрема завдяки Росії, позиції Росії", — сказав Путін.
При цьому він не пояснив, що саме він має на увазі. Втім, на цю заяву вже відреагували західні ЗМІ.
"Спойлер: ні, це не так", — прокоментувало твердження Путіна видання Politico.
Як Бельгія здобула незалежність
В 1830 році в Бельгії розпочалася революція проти Королівства Нідерландів з метою здобуття незалежності. Росія в цьому питанні була повністю на боці голландців і планувала надіслати війська, щоб розбити бельгійців. Вона боялася будь-яких дій проти великих монархій Європи.
Втім, через листопадове повстання в Польщі російському царю довелося відвести ці війська, у складі яких було багато поляків. Після поразки у боротьбі проти Росії, польські офіцери-втікачі вирушили до Бельгії, де зміцнили новостворені збройні сили цієї країни.
Не зважаючи на те, що Росія остаточно прийняла бельгійську державність на Лондонській конференції 1830 року, існування країни було б доцільніше приписувати антиросійським польським революціонерам, ніж росіянам. А головували на тій конференції Велика Британія та Франція.
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Путін неодноразово заявляв, що закінчення війни в Україні можливе лише на умовах Москви. Під час переговорів країн 2022 року в Кремлі, зокрема, вимагали, аби в нашу державу не допускалась іноземна зброя, а тимчасово окуповані території відійшли до складу РФ.
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