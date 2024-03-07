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Путін заявив, що своїм існуванням Бельгія завдячує Росії

7 березня 2024 13:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін заявив, що своїм існуванням Бельгія завдячує Росії
Президент Росії володимир Путін. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент Росії Володимир Путін зробив нове дивне оголошення на історичну тему. За його версією, яку він озвучив 6 березня, така країна, як Бельгія "значною мірою з'явилася завдяки Росії".

Цю заяву диктатор зробив на Всесвітньому фестивалі російської молоді, який відбувається поблизу Сочі.

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Виступ Володимира Путіна. Фото: скриншот

Чергова скандальна заява Путіна

"Бельгія, ви напевно знаєте про це, значною мірою з'явилася на мапі світу як незалежна держава зокрема завдяки Росії, позиції Росії", — сказав Путін.

При цьому він не пояснив, що саме він має на увазі. Втім, на цю заяву вже відреагували західні ЗМІ.

"Спойлер: ні, це не так", — прокоментувало твердження Путіна видання Politico.

Як Бельгія здобула незалежність 

В 1830 році в Бельгії розпочалася революція проти Королівства Нідерландів з метою здобуття незалежності. Росія в цьому питанні була повністю на боці голландців і планувала надіслати війська, щоб розбити бельгійців. Вона боялася будь-яких дій проти великих монархій Європи.

Втім, через листопадове повстання в Польщі російському царю довелося відвести ці війська, у складі яких було багато поляків. Після поразки у боротьбі проти Росії, польські офіцери-втікачі вирушили до Бельгії, де зміцнили новостворені збройні сили цієї країни.

Не зважаючи на те, що Росія остаточно прийняла бельгійську державність на Лондонській конференції 1830 року, існування країни було б доцільніше приписувати антиросійським польським революціонерам, ніж росіянам. А головували на тій конференції Велика Британія та Франція. 

Раніше ми повідомляли, що стрімінговий сервіс Netflix готує бродвейську постановку "Патріоти" про президента Росії Володимира Путіна. Дія п'єси відбувається в 1991 році після розпаду Радянського Союзу.

Путін неодноразово заявляв, що закінчення війни в Україні можливе лише на умовах Москви. Під час переговорів країн 2022 року в Кремлі, зокрема, вимагали, аби в нашу державу не допускалась іноземна зброя, а тимчасово окуповані території відійшли до складу РФ.

володимир путін
історія
Бельгія
світ
Росія

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