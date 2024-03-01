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Армія в 85 тисяч і Крим за РФ — WSJ оприлюднило "мирний договор" Кремля

1 березня 2024 10:44
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Армія в 85 тисяч і Крим за РФ — WSJ оприлюднило "мирний договор" Кремля
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що закінчення війни в Україні можливе лише на умовах Москви. Під час переговорів країн 2022 року в Кремлі, зокрема, вимагали, аби в нашу державу не допускалась іноземна зброя, а тимчасово окуповані території відійшли до складу РФ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal

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Переговори РФ та України 2022 року — позиція України

Журналісти отримали доступ до проєкту мирного договору, складеного російськими та українськими делегаціями у квітні 2022 року. Під час переговорів сторін країни бачили абсолютно різний розвиток подій: Україна — мир та кордони держави 1991 року, а Росія — "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Зрештою домовитися не вдалося. 

Наразі українське керівництво наполегливо заявляє, що наша держава не сяде за стіл переговорів з країною-агресоркою. Поки вона не виведе війська з України, ніяких мирних угод не буде. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яке тимчасове припинення бойових дій просто дасть Росії час та можливість переозброїтися і краще атакувати Україну надалі.

Що пропонував Кремль Україні для завершення війни

Під час переговорів російська делегація привезла свій "мирний план", де вимагала:

  • Україна стає "постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках";
  • на українську землю не допускатиметься іноземна зброя;
  • Збройні сили України будуть скорочені до певного розміру. РФ хотіла обмежити все до певних цифр: 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки та 519 артилерійських гармат. Дальність дії українських ракет хотіли обмежити 40 кілометрами;
  • Крим залишається під контролем РФ і не вважатиметься нейтральним;
  • російська мова має діяти нарівні з українською в уряді та судах. 

Водночас питання про майбутнє сходу України, захопленого й окупованого Росією 2014 року, не було включено до проєкту. Воно залишилося на розсуд Путіна і Зеленського під час особистих переговорів. 

Переговори України з Росією — що потрібно знати

Нагадаємо, 28 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова надати майданчик для переговорів України та Росії. Він вважає, що дипломатичний спосіб є основним у вирішенні конфлікту. 

Раніше представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що переговори з Україною відбуватимуться з "урахуванням ситуації на фронті". Однак повернення анексованих територій навіть не обговорюватиметься.

Аналітики ISW вважають, що заяви Росії про переговори — просто "інформаційна імітація", адже Кремль хоче "повної капітуляції України".

А керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов наголосив, що головною та беззаперечною умовою для початку переговорів з РФ має бути звільнення всієї окупованої української території від березня 2014 року.

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