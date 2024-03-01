Армия в 85 тысяч и Крым за РФ — WSJ обнародовало "мирный договор" Кремля

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что окончание войны в Украине возможно только на условиях Москвы. Во время переговоров стран 2022 года в Кремле требовали, чтобы в наше государство не допускалось иностранное оружие, а временно оккупированные территории отошли в состав РФ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Переговоры РФ и Украины 2022 года — позиция Украины

Журналисты получили доступ к проекту мирного договора, составленному российскими и украинскими делегациями в апреле 2022 года. В ходе переговоров сторон страны видели совершенно разное развитие событий: Украина — мир и границы государства 1991 года, а Россия — "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках". В конце концов, договориться не удалось.

Сейчас украинское руководство настойчиво заявляет, что наше государство не сядет за стол переговоров со страной-агрессором. Пока она не выведет войска из Украины, никаких мирных соглашений не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое временное прекращение боевых действий просто даст России время и возможность перевооружиться и лучше атаковать Украину в дальнейшем.

Что предлагал Кремль Украине для завершения войны

В ходе переговоров российская делегация привезла свой "мирный план", где требовала:

Украина становится "постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках";

на украинскую землю не будет допускаться иностранное оружие;

Вооруженные силы Украины будут сокращены до определенного размера. РФ хотела ограничить все до определенных цифр: 85 тысяч военнослужащих, 342 танка и 519 артиллерийских орудий. Дальность действия украинских ракет хотели ограничить 40 километрами;

Крым остается под контролем РФ и не будет считаться нейтральным;

русский язык должен действовать наравне с украинским в правительстве и судах.

В то же время вопрос о будущем востока Украины, захваченного и оккупированного Россией в 2014 году, не был включен в проект. Он остался на усмотрения Путина и Зеленского во время личных переговоров.

Переговоры Украины с Россией — что нужно знать

Напомним, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить площадку для переговоров Украины и России. Он считает, что дипломатический способ является основным в разрешении конфликта.

Ранее представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной будут проходить с учетом ситуации на фронте. Однако возвращение аннексированных территорий даже не будет обсуждаться.

Аналитики ISW считают, что заявления России о переговорах — просто "информационная имитация", ведь Кремль хочет "полной капитуляции Украины".

А руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что главным и безоговорочным условием для начала переговоров с РФ должно быть освобождение всей оккупированной украинской территории с марта 2014 года.