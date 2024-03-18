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МЗС Латвії пояснило, що буде з Європою у разі завершення правління Путіна

18 березня 2024 07:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
МЗС Латвії пояснило, що буде з Європою у разі завершення правління Путіна
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що РФ продовжуватиме загрозу для Європи і після завершення правління Володимира Путіна. РФ зберігає імперіалістичний погляд на світ, схожий на те, який був характерний для деяких європейських країн багато років тому

Про це латвійський міністр повідомив в інтерв'ю The Telegraph у неділю, 17 березня.

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Міністр наголосив, що зміни у політичному лідерстві Росії не призведуть до зникнення загрози, яку країна становить.

"Навіть з відходом Путіна з політики проблема з Росією залишиться актуальною для НАТО на довгий термін", — застеріг Каріньш.

Глава МЗС Латвії додавши, що небезпека, пов'язана з Росією, не зникне після закінчення війни, оскільки вони не пов'язані безпосередньо з особи Путіна.

Нагадаємо, російський добровольчий корпус знову перетнув кордон із Росією. За словами командира підрозділу, їхня мета — просвітити росіян і "наблизити смерть" Путіна.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон відповів на нові погрози Володимира Путіна щодо ядерної зброї.

володимир путін
Латвія
Європа
політики
Росія

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