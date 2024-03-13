Возможное возобновление авиарейсов в нескольких городах Украины — нардеп рассказал о перспективе

Аэропорт в Борисполе. Иллюстративное фото: ufppro.com

В Украине долгое время обсуждают возможность возобновления авиасообщения. Пока что можно говорить об осуществлении гражданских авиарейсов только в западных областях.

Об этом заявил народный депутат Виталий Безгин в эфире Новини.LIVE.

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Возобновление авиасообщения в Украине

Депутат вспомнил, что когда началось очередное "обострение" израильско-палестинского конфликта, аэропорт Тель-Авива работал, несмотря на обстрелы.

Он отметил, что качество палестинских ракет низкое и это вовсе не то вооружение, которым Россия обстреливает Украину, поэтому ситуация несколько иная.



"Но я думаю, что говорить о Львове и Ужгороде — реалистично. По Киеву мне трудно сказать, безусловно, там лучшая система ПВО, но может быть поражена взлетная полоса", — сказал Безгин.

Он считает, что это предмет переговоров со страховщиками, потому что в случае возобновления авиарейсов необходимо будет огромное страхование именно со стороны компаний, и тогда стоимость на билеты будет безумная.

Также, с другой стороны, это может содействовать бизнес-активности и стать определенным маркером, как, например, в свое время стало возвращение Mcdonalds в Украину.

"По моему мнению, основная ставка должна быть на Львов. Потому что, если быть честными, то в Варшаву иногда ехать столько же, сколько в Ужгород", — объяснил нардеп.

Ранее в интервью Новини.LIVE заместитель председателя Комитета ВР по транспорту и инфраструктуре рассказал, реально ли открыть в Украине гражданское авиасообщение.

Также заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что возобновление авиасообщения в Украине переведено в практическую плоскость.