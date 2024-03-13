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Можливе відновлення авіарейсів у декількох містах України — нардеп розповів про перспективу

13 березня 2024 16:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Можливе відновлення авіарейсів у декількох містах України — нардеп розповів про перспективу
Аеропорт у Борисполі. Ілюстративне фото: ufppro.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні тривалий час обговорюють можливість відновлення авіасполучення. Наразі можна говорити про здійснення цивільних авіарейсів лише у західних областях.

Про це заявив народний депутат Віталій Безгін в ефірі Новини.LIVE.

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Депутат пригадав, що коли почалося чергове "загострення" ізраїльсько-палестинського конфлікту, аеропорт Тель-Авіва працював, попри обстріли. 

Він зауважив, що якість палестинських ракет низька та це зовсім не те озброєння, яким Росія обстрілює Україну, тому ситуація трохи інша.

"Але я думаю, що говорити про Львів та Ужгород — реалістично. Щодо Києва мені важко сказати, безумовно, там найкраща система ППО, але може бути уражена злітна смуга", — сказав Безгін.

Він вважає, що це є предметом перемовин зі страховиками, бо у разі відновлення авіарейсів необхідне буде величезне страхування саме з боку компаній, і тоді вартість на квитки буде шалена.

Також, з іншого боку, це може посприяти бізнесовій активності та стати певним маркером, як, наприклад, свого часу стало повернення Mcdonalds в Україну.

"На мою думку, основна ставка має бути на Львів. Бо якщо бути чесними, то до Варшави іноді їхати стільки ж, скільки до Ужгорода", — пояснив нардеп.

Раніше в інтерв'ю Новини.LIVE заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури розповів, чи реально відкрити в Україні цивільне авіасполучення.

Також заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що відновлення авіасполучення в Україні перевели у практичну площину.

авіарейси
авіасполучення
Львів
Ужгород
літаки
війна в Україні

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