Может затопить жилой массив — что известно об обвале дамбы во Львовской области

Берег реки в Стрые. Фото: Суспільне Львів/Ольга Иващук

В Стрые Львовской области 31 марта произошел оползень земляной дамбы над рекой. В настоящее время продолжаются противоаварийные работы.

Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщило "Суспільне Львів" .

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Какую опасность представляет смещение дамбы

Как отметил начальник Стрыйского городского управления ЖКХ Игорь Пастущин, опасность оползня заключается в том, что берег реки Стрый находится в нескольких метрах от трассы международного значения Киев — Чоп. В случае, если дамба рухнет, весь поток воды вместе со снегом, который до сих пор находится на вершинах гор, затопит близлежащие территории.

"Уровень воды поднимется — и, когда дамба рухнет, затопит весь жилой массив, этот жилой дом, больницу. Мы хотим отвести основное русло воды от дамбы. Отвести ее на дальнейшее расстояние", — подчеркнул Пастущин.

В 2008 году уже было разрушение этой дамбы. Сейчас в городе снова укрепляют береговую линию, в частности, расчищают местность, чтобы техника могла привезти материалы, а параллельно приступают к работе на другом берегу реки, чтобы в будущем изменить русло Стрыя на этом участке.

По словам инженера по качеству компании-подрядчика Виталия Корницкого, в 2008 году течение реки подмыло дамбу. Тогда, чтобы отклонить воду и предотвратить разрушения, отсыпали низовую призму и полузагаты, помогающие снизить скорость воды.

По словам Виталия Корницкого, сейчас снова будут обустраивать полузагаты и укреплять берег большими камнями.

Как сообщила заместитель директора областного департамента экологии Анна Башта, общую сумму ущерба еще не подсчитали. Также она отметила, что обязательно нужно провести работы по укреплению берега, поскольку в результате смещения дамбы может разрушиться дорога международного значения.

"Максимально проводят работы, чтобы обезопасить особенно в нерестовый период и от дальнейшего разрушения дороги, и от негативного влияния на окружающую среду", — подчеркнула глава департамента.

По информации Пастущина, из городского бюджета Стрыя уже выделили три миллиона гривен на укрепление дамбы, а в общей сложности на эти работе нужно семь миллионов гривен.

Напомним, несколько дней назад российский Оренбург утопал в воде из-за того, что вода в реке Урал поднялась на 40 сантиметров.

А 15 апреля наводнение разрушило насыпную дамбу в российском Томске. Из-за этого город начало затапливать.