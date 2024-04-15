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У Росії вирує повінь — ще одне місто йде під воду

15 квітня 2024 11:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Росії вирує повінь — ще одне місто йде під воду
Наслідки затоплення. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російському Томську повінь зруйнувала насипну дамбу, в результаті чого місто почало затоплювати. Рівень води у річці Том наближається до критичного — лише за добу він підвищився за добу на 99 сантиметрів. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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На оприлюднених кадрах можна побачити, як вода з річки Том зруйнувала насипну дамбу, яка знаходиться біля Комунального мосту в Томську. 

Варто зазначити, що перед цим стихія накрила і російський Курган. Там рівень води в річці Тобол досяг 631 сантиметра. Він виріс за добу на 1,4 метра.

Тим часом місто Оренбург досі під водою через руйнування дамби. 

Нагадаємо, 5 квітня стався масштабний прорив дамби в Оренбурзькій області Росії. На наступний день подібна ситуація сталася зі ще однією дамбою в Орську. Прорив стався увечері внаслідок службової недбалості працівників з метою усунути протікання греблі на річці Урал.

Стало відомо, що внаслідок проривів тисячі будинків пішли під воду.

війна
росіяни
вода
дамба
Росія

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