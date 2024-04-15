У Росії вирує повінь — ще одне місто йде під воду

Наслідки затоплення. Фото: скриншот з відео

У російському Томську повінь зруйнувала насипну дамбу, в результаті чого місто почало затоплювати. Рівень води у річці Том наближається до критичного — лише за добу він підвищився за добу на 99 сантиметрів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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На оприлюднених кадрах можна побачити, як вода з річки Том зруйнувала насипну дамбу, яка знаходиться біля Комунального мосту в Томську.

Варто зазначити, що перед цим стихія накрила і російський Курган. Там рівень води в річці Тобол досяг 631 сантиметра. Він виріс за добу на 1,4 метра.

Тим часом місто Оренбург досі під водою через руйнування дамби.

Нагадаємо, 5 квітня стався масштабний прорив дамби в Оренбурзькій області Росії. На наступний день подібна ситуація сталася зі ще однією дамбою в Орську. Прорив стався увечері внаслідок службової недбалості працівників з метою усунути протікання греблі на річці Урал.

Стало відомо, що внаслідок проривів тисячі будинків пішли під воду.