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В России бурлит наводнение — еще один город идет под воду

15 апреля 2024 11:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В России бурлит наводнение — еще один город идет под воду
Последствия затопления. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российском Томске наводнение разрушило насыпную дамбу, в результате чего город начало затапливать. Уровень воды в реке Том приближается к критическому — только за сутки он повысился за сутки на 99 сантиметров.

Об этом сообщают росСМИ.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, как вода из реки Том разрушила насыпную дамбу, которая находится у Коммунального моста в Томске.

Следует отметить, что перед этим стихия накрыла и российский Курган. Там уровень воды в реке Тобол достиг 631 сантиметра. Он вырос за сутки на 1,4 метра.

Тем временем город Оренбург до сих пор под водой из-за разрушения дамбы.

Напомним, 5 апреля произошел масштабный прорыв дамбы в Оренбургской области. На следующий день схожая ситуация произошла с еще одной дамбой в Орске. Прорыв произошел вечером в результате служебной халатности работников с целью устранить протекание плотины на реке Урал.

Стало известно, что в результате прорывов тысячи домов ушли под воду.

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Россия

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